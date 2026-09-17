Xbox colaboró ​​con IKEA para ayudar a resolver los mayores problemas de los jugadores

Nuestro compañero James Pickard, tuvo la oportunidad de conocers los nuevos muebles de IKEA en colaboración con Xbox, esto durante la gamescom de este año.

Pickardo comenta que, con su mesa auxiliar multifuncional, soporte para TV y caja decorativa para el mando, se trata de un mueble ingeniosamente diseñado con usos realmente útiles. Sin embargo, con su taburete con forma de joystick y su cojín para la cruceta, también es una de las cosas más ridículas que he visto.

En conjunto, se aprecia una mezcla entre lo lúdico y lo práctico. Pickard habló con diseñadores de IKEA y Xbox en la feria, resultó que ese era precisamente el objetivo.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

"Eso estuvo presente durante todo el proceso porque es importante", explicó Philip Dilé, desarrollador de productos de IKEA de Suecia. "Jugar es lúdico; es divertido. Resolver las necesidades de las personas relacionadas con eso puede ser muy funcional y práctico. Sin duda, intentamos encontrar el equilibrio".

"Queríamos crear objetos relevantes para quienes juegan videojuegos. Algo que los represente o que les permita expresarse... pero que a la vez sea una hermosa pieza de decoración para el hogar."

Es una filosofía que comparte Carl Ledbetter, socio director de diseño de Xbox: "Al igual que cuando diseñamos una consola, puede ser tan discreta como la gente quiera. Pueden colocarla en un segundo plano para que se integre en su entorno, o pueden colocarla en primer plano para que sea muy llamativa. Y creo que algunas de esas mismas cualidades están presentes en los productos de la colección YXSTABY".

(Image credit: Future / IKEA / Xbox)

Ledbetter utilizó la caja expositora de mandos y el soporte para TV como ejemplos. La primera es ideal para los jugadores entusiastas que coleccionan mandos y quieren lucir sus diseños favoritos en un espacio dedicado a los videojuegos. El segundo, por su parte, cumple una doble función: puede colocarse en un rincón mientras se ven series y películas, o bien, colocarse en primer plano para una intensa sesión de juego.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

"Esa era una parte fundamental de nuestra filosofía: ¿cómo creamos productos que se adapten a la forma en que la gente quiere usarlos? O bien, que sean lo más expresivos posible, o simplemente que formen parte de su mundo", resumió Ledbetter.

Este enfoque se aprecia claramente en todos los productos más prácticos de la colección.

Fíjate en la mesita auxiliar. Cerrada y junto al sofá, podría confundirse con otro mueble minimalista y elegante de IKEA. Pero si abres las puertas correderas frontales, encontrarás un espacio diseñado específicamente para guardar mandos, auriculares y baterías, además de la imprescindible gestión de cables y las opciones de conexión eléctrica necesarias para mantener tus dispositivos cargados entre sesiones.

(Image credit: Future / IKEA / Xbox)

"Esto surgió una y otra vez: la gestión de cables, los cargadores... ¿dónde se guardan cuando se termina de usarlos? La gente no quiere tenerlos esparcidos por todas partes", dijo Ledbetter.

Y Dilé estuvo de acuerdo: "Lo analizamos desde la perspectiva de: ¿cómo se ve el juego en el hogar? Porque, claro, la gente juega en sus escritorios, en la sala de estar, en el sofá. De muchísimas maneras diferentes. Para nosotros, era importante satisfacer muchas de estas necesidades distintas".

"Y hay un reto constante al trabajar para IKEA: la gestión de cables. Siempre surge el mismo problema. Creo que es una verdadera fuente de frustración para la gente."

"Por ejemplo, el mueble para la televisión. Sí, necesitas tener la consola ahí; necesitas un lugar para cargar los mandos, un lugar para colocar los auriculares. Esa fue una de las ventajas de trabajar con alguien como Xbox, que conoce el mundo de los videojuegos, el hardware y a los jugadores. Eso hizo que el proyecto fuera realmente muy claro."

(Image credit: Future / IKEA / Xbox)

Y aunque diseñar para jugadores era una parte importante de su cometido, ambos equipos también eran conscientes de que querían productos que incluso quienes no fueran jugadores se sintieran a gusto en su hogar. Esto significaba ofrecer algo que no estuviera recargado con luces RGB ni colores chillones.

"Hay que tener en cuenta a los jugadores, pero también a los que no lo son, a las personas que conviven con jugadores o a quienes desean tener la funcionalidad pero sin renunciar a un hogar agradable", dijo Dilé.

"[Queríamos crear] cosas que tal vez tu pareja o las personas con las que vives también quieran tener en tu casa. No son cosas que simplemente aceptas por tu afición. Ese era un equilibrio importante para nosotros."

"Hay muchísima gente que juega a videojuegos, así que el público es increíblemente diverso. Queríamos demostrar que se puede disfrutar de esa experiencia [de videojuegos] y, al mismo tiempo, tener productos bonitos que se integren en la decoración del hogar para crear un ambiente agradable en el que apetezca vivir."

(Image credit: IKEA)

Eso llevó a Ledbetter a rememorar el primer encuentro entre ambas partes, donde descubrieron que compartían filosofías de diseño muy similares y que estaban deseosos de reunir a sus respectivos equipos de diseño para intercambiar ideas.

El resultado es la colección YXSTABY , compuesta por nueve productos que incluyen desde taburetes, asientos y cojines hasta soportes para TV, muebles de almacenamiento y vitrinas. Su lanzamiento está previsto para octubre de este año. Una original y fascinante combinación de artículos que reflejan tanto la diversión de los videojuegos como las necesidades prácticas del hogar.

Ledbetter resumió sus expectativas para la colección de la siguiente manera: "Piénsenlo: creamos estos mandos y vendemos millones, pero no controlamos su destino. Fabricamos el mando, ¿y luego adónde va? No lo sabemos. Así que ahora, existe esta oportunidad entre IKEA y Xbox para construir ese hogar. Fue como culminar ese camino".