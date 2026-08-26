Razer celebra los 25 años de XBOX con una nueva colección de periféricos de edición limitada

¡Razer se une a la celebración del 25 aniversario de Xbox con una colección de periféricos de edición limitada!

Desarrollada en colaboración con XBOX, la colección reúne tres periféricos icónicos de Razer en un diseño llamativo inspirado en la consola: el mouse Razer Basilisk V3 Pro 35K, el teclado Razer BlackWidow V4 75% y los audífonos Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed para XBOX.

Durante más de una década, Razer y XBOX han trabajado juntos para llevar la experiencia gaming más allá, combinando alto rendimiento, diseño inmersivo e innovación para plataformas como consola, PC, nube y mucho más.

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Para celebrar los 25 años de XBOX, Razer presenta una línea de hardware coleccionable que rinde homenaje al legado de la consola y combina la identidad de XBOX con el rendimiento de Razer.

"Durante 25 años, XBOX ha transformado la forma en que millones de jugadores se conectan, compiten y juegan, mientras que Razer ha construido su reputación con hardware de alto rendimiento para satisfacer las demandas de estos jugadores", afirma Travis Furst, head de hardware de inteligencia artificial y de la división de consolas de Razer. "Esta colección reúne ambos legados en productos que los fans pueden ver, sentir y usar, combinando la historia de XBOX con el rendimiento de Razer."

Cuando el legado se encuentra con el rendimiento

Creada para homenajear los 25 años de XBOX, la colección presenta algunos de los principales periféricos de Razer con un diseño verde translúcido inspirado en XBOX y detalles conmemorativos.

Cada pieza celebra el legado de XBOX sin renunciar al rendimiento que los jugadores esperan de Razer, con funciones que van desde un control ultrapreciso y personalización con switches hot-swappable hasta audio de latencia ultrabaja para jugar en consola.

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Razer Basilisk V3 Pro 35K – XBOX 25 Anniversary Edition: mouse gamer ergonómico, inalámbrico y totalmente personalizable, equipado con el sensor óptico Razer Focus Pro 35K de segunda generación, Razer HyperScroll Tilt Wheel configurable, 13 controles personalizables, Razer HyperSpeed Wireless y Razer Chroma RGB.

XBOX 25 Anniversary Edition: mouse gamer ergonómico, inalámbrico y totalmente personalizable, equipado con el sensor óptico Razer Focus Pro 35K de segunda generación, Razer HyperScroll Tilt Wheel configurable, 13 controles personalizables, Razer HyperSpeed Wireless y Razer Chroma RGB. Razer BlackWidow V4 75% – XBOX 25 Anniversary Edition: teclado mecánico gamer compacto con switches Razer™ Orange Tactile de tercera generación preinstalados y hot-swappable, acústica de escritura mejorada, tecla XBOX dedicada que abre instantáneamente la XBOX Game Bar, iluminación underglow (inferior y en ambos laterales) con Razer Chroma RGB por tecla y reposamuñecas magnético de cuero sintético suave.

– XBOX 25 Anniversary Edition: teclado mecánico gamer compacto con switches Razer™ Orange Tactile de tercera generación preinstalados y hot-swappable, acústica de escritura mejorada, tecla XBOX dedicada que abre instantáneamente la XBOX Game Bar, iluminación underglow (inferior y en ambos laterales) con Razer Chroma RGB por tecla y reposamuñecas magnético de cuero sintético suave. Razer Hammerhead V3 X HyperSpeed for XBOX – XBOX 25 Anniversary Edition: audífonos gamer inalámbricos desarrollados para ofrecer audio de latencia ultrabaja y compatibilidad multiplataforma, con tecnología Razer HyperSpeed Wireless de 2,4 GHz, Bluetooth 5.3, Razer SmartSwitch, hasta 35 horas de batería, resistencia al agua IPX4 y compatibilidad con sonido envolvente en XBOX y PC.

Exhibición en Gamescom 2026

La colección Razer XBOX 25 Anniversary se presentará en gamescom 2026, permitiendo a los fans conocer la línea de edición limitada a través de experiencias de XBOX y activaciones con la comunidad.