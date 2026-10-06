Muy a-peeling: SteelSeries presenta una nueva colección de Fortnite con diez accesorios de edición especial

SteelSeries y KontrolFreek han anunciado una nueva colección de accesorios para videojuegos de Fortnite

Cada producto está inspirado en las mascotas más icónicas de Fortnite, entre ellas Peely y Fishstick

Los SteelSeries Arctis Gamebuds | Fortnite Peely Edition, por ejemplo, presentan un diseño renovado en amarillo cáscara de plátano

SteelSeries y KontrolFreek se han asociado con Epic Games para ofrecer la colección definitiva de accesorios de videojuegos para los fans de Fortnite.

La colección de periféricos con licencia oficial, que se lanza hoy, está «diseñada para llevar el icónico juego a las estaciones de batalla de los jugadores en el mundo real» y consta de diez accesorios y piezas de hardware de una gran variedad de categorías de equipo para videojuegos.

Inspirada en las mascotas más icónicas de Fortnite, como Peely y Gudd, Fishstick, Supply Llama y los Water Sprites, la colección incluye audífonos, audífonos intraauriculares, ratones, tapetes para ratón, teclas PBT, palancas de control de alto rendimiento, agarres para pulgares y más.

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Además, cada artículo de SteelSeries viene con un código especial para usar en el juego con el que se pueden obtener emoticonos, atuendos y picos.

Los Arctis Gamebuds | Fortnite Peely Edition, con un precio de 219,99$ / 179,99£, han sido completamente rediseñados con un acabado amarillo plátano y un estuche de carga de diseño exclusivo; además, incluyen un código para el atuendo «Oro» del juego.

Por otro lado, el mouse Aerox 3 Wireless Gen 2 | Fortnite Storm Edition aporta un toque multicolor vibrante a cualquier configuración, con una rueda de desplazamiento con relieve de relámpagos y un patrón de panal inspirado en la Tormenta. Con un precio de $129.99 / £119.99, los fans también pueden obtener un código para el pico «Frozen Bear».

Los jugadores de PC también pueden personalizar su teclado con las teclas PBT | Ediciones Fortnite Fishstick, Guff y Supply Llama, que tienen un precio de $79.99 / £69.99 y fueron diseñadas en colaboración con Epic Games. Los jugadores también pueden obtener el emote «Statuesque» dentro del juego.

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Puedes ver la colección completa de SteelSeries y KontrolFreek a continuación, junto con sus precios.

Colección SteelSeries Fortnite:

Arctis GameBuds | Edición Fortnite Peely – 219,99 $ / 179,99 £ / 199,99 € (EMEA)

– 219,99 $ / 179,99 £ / 199,99 € (EMEA) Arctis Nova 3 Wireless para PC/Xbox | Edición Fortnite Sprite - 129,99 $ / 119,99 £ / 129,99 € (EMEA)

- 129,99 $ / 119,99 £ / 129,99 € (EMEA) Ratón inalámbrico Aerox 3 Gen 2 | Edición Fortnite Storm – 129,99 $ / 119,99 £ / 129,99 € (EMEA)

– 129,99 $ / 119,99 £ / 129,99 € (EMEA) QcK XXL | Edición Fortnite Battle Bus – 49,99 $ / 44,99 £ / 49,99 € (EMEA)

– 49,99 $ / 44,99 £ / 49,99 € (EMEA) QcK L | Ediciones Fortnite Fishstick y Guff – 29,99 $ / 29,99 £ / 34,99 € (EMEA)

– 29,99 $ / 29,99 £ / 34,99 € (EMEA) Teclas PBT | Ediciones Fortnite Fishstick, Guff y Supply Llama – 79,99 $ / 69,99 £ (Reino Unido) / 79,99 € (EMEA)

– 79,99 $ / 69,99 £ (Reino Unido) / 79,99 € (EMEA) Teclas Artisan | Edición Fortnite - $79.99 / £79.99 / EMEA €89.99

KontrolFreek Fortnite Collection:

Kit de mejora de puntería de Fortnite | Edición Durrr Burger con estuche de colección en forma de hamburguesa - $34.99 / £34.99 / EMEA €34.99

- $34.99 / £34.99 / EMEA €34.99 Palitos de pescado de alto rendimiento de Fortnite | Edición Fishstick – $19.99 / Reino Unido £19.99 / EMEA €19.99

– $19.99 / Reino Unido £19.99 / EMEA €19.99 Agarradores antideslizantes para pulgares de Fortnite | Edición Supply Llama – $14.99 / Reino Unido £14.99 / EMEA €14.99

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