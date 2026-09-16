Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition: ahora puedes sentir lo que pasa en tus videojuegos

¡Atención! Razer presentó unos nuevos audífonos gamer con cable, los cuales están diseñados para agregar sensaciones físicas en cada momento del juego, se trata de los Razer Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition. A continuación todos los detalles.

Equipados con la tecnología Razer Sensa HD Haptics e integrados con más de 100 juegos compatibles, estos audífonos llevan la experiencia de juego más allá de la vista y el sonido al transformar los eventos y el audio del gameplay en un estímulo táctil rico y en capas. Desde el estruendo de una explosión hasta el sutil sonido de unos pasos que se acercan, cada sensación ayuda a sumergir aún más a los jugadores en la acción.

Diseñado para usuarios que buscan una conexión más física con sus juegos, los Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition combinan retroalimentación táctil inmersiva, audio potente con cable, captura de voz nítida, comodidad prolongada y personalización con Razer Chroma RGB en uno solo par de audífonos, desarrollados para hacer que cada sesión sea aún más envolvente.

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Siente todo

(Image credit: Razer)

Los Kraken V4 X Sensa HD Haptics Edition cuentan con Razer Sensa HD Haptics, una tecnología de retroalimentación táctil de alta definición que transforma el gameplay y el audio de los juegos compatibles en estímulos que los jugadores pueden sentir físicamente.

La tecnología va más allá de la vibración básica. Sensa HD Haptics responde a la intensidad, la duración y la posición, haciendo que una explosión a distancia se sienta diferente a un disparo a quemarropa, mientras que un paso nunca se confunde con una granada. En los títulos compatibles, cada arma, habilidad y momento de tensión cuenta con una retroalimentación propia.

Dos modos dan vida a la experiencia, dependiendo del nivel de integración del juego con la tecnología de retroalimentación táctil. El primero, Dynamic Haptics, está diseñado para títulos desarrollados con Sensa HD Haptics y prioriza los efectos creados por los propios desarrolladores, mapeados directamente a eventos importantes del juego, como armas, habilidades y movimientos.

Además, los jugadores pueden añadir Audio-to-Haptics (A2H), que utiliza perfiles ajustados por Razer específicamente para cada título. Los efectos creados por los desarrolladores siempre tienen prioridad, mientras que A2H complementa la experiencia a su alrededor. Así, cuando la acción se sale del guion, la inmersión continúa.

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Diseñado para un sonido inmersivo

Con drivers Razer TriForce de 40 mm, los audífonos ofrecen un audio detallado gracias a un diseño de driver popietario de tres partes que ajusta por separado las frecuencias altas, medias y bajas. El Sonido Envolvente Avanzado 7.1 coloca a los jugadores en el centro de la acción con un audio posicional realista, mientras que el micrófono cardioide Razer HyperClear mantiene las comunicaciones nítidas al priorizar la claridad de la voz y reducir los ruidos de fondo no deseados.

Enfoque en comodidad y estilo

Las almohadillas de espuma viscoelástica FlowKnit combinan un tejido transpirable y un acolchado suave para brindar comodidad prolongada durante largas sesiones, mientras que Razer Chroma RGB permite una gran personalización con 16.8 millones de colores y efectos de iluminación dinámica para iluminar cualquier setup.

Un nuevo sentido para los videojuegos

(Image credit: Razer)

La edición Kraken V4 X Sensa HD Haptics añade un nuevo sentido a la forma en que los jugadores viven sus videojuegos. El audio potente, la comunicación nítida y la comodidad prolongada ahora trabajan en conjunto con la retroalimentación táctil de alta definición para acercar aún más a los jugadores a cada momento de la acción, porque jugar nunca fue algo que solo debiera verse y escucharse. Ahora también puede sentirse.