Razer presenta el Huntsman V3 Pro Mini 8KHz, su teclado 60% más avanzado para esports

¿En busca de un nuevo teclado para gaming? De ser así, te tenemos noticias, pues Razer presentó a la nueva incorporación de su línea Huntsman V3 Pro, se trata del Razer Huntsman V3 Mini 8KHz, su teclado analógico 60% más avanzado. Así que no te pierdas los detalles a continuación.

Basado en los switches ópticos analógicos Razer Gen-2, el Rapid Trigger y el accionamiento ajustable, el nuevo modelo incorpora el verdadero HyperPolling de 8000 Hz y todo el conjunto Advanced Input Control —Razer Snap Flex, Razer™ Snap Tap, Dynamic Keystroke y Dual-Keypress Priority— en un formato compacto diseñado para maximizar el espacio disponible para el mouse y facilitar su transporte.

"El Huntsman V3 Pro Mini siempre ha brindado a los jugadores el rendimiento en el que confían", afirma Jeffrey Chau, director global de esports de Razer. "Con el modelo 8KHz, Razer lleva esta experiencia aún más lejos con todo el conjunto Advanced Input Control y el verdadero HyperPolling de 8000 Hz, ofreciendo a los mejores jugadores del mundo la ventaja que necesitan en un formato 60%, porque, en los esports, los milisegundos marcan la diferencia entre ganar y perder".

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Óptico analógico. Precisión absoluta

(Image credit: Razer)

En el corazón del Huntsman V3 Pro Mini 8KHz se encuentran los switches ópticos-analógicos Razer de segunda generación, que cuentan con la tecnología Rapid Trigger para entradas repetidas ultrarrápidas y un rango de accionamiento ajustable de 0,1 a 4,0 mm, lo que permite adaptar la precisión al estilo de cada jugador. Los switches también ofrecen una vida útil de 100 millones de pulsaciones.

Los switches vienen calibrados de fábrica para ofrecer una precisión líder en el sector, siendo 2,5 veces más precisos que los de la competencia más cercana y alcanzando una precisión real de 0,1 mm[2]. Cada switch recibe lubricación individual y está colocado sobre una gruesa capa de espuma de amortiguación, proporcionando una experiencia de escritura optimizada, con un accionamiento suave y una acústica más silenciosa que ayuda al jugador a mantener la concentración.

Velocidad impresionante. Latencia casi cero

El Huntsman V3 Pro Mini 8KHz ofrece un verdadero HyperPolling de 8000 Hz para una latencia casi nula, con una tasa de sondeo ocho veces más rápida que el estándar del sector y una latencia de tan solo 0,48 ms, un 26 % más rápida que la de su competidor más cercano.

El teclado también cuenta con las tecnologías Razer Snap Flex, Razer Snap Tap, Dynamic Keystroke y Dual-Keypress Priority, ofreciendo a los jugadores un control total sobre cada pulsación para reaccionar más rápido, ejecutar comandos con mayor precisión y mantener el control durante los momentos más intensos de las competencias.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Diseñado para competir y para durar

(Image credit: Razer)

Pensado para optimizar el posicionamiento y dejar más espacio para mover el mouse, el formato compacto 60% del Huntsman V3 Pro Mini 8KHz facilita su transporte a torneos presenciales. La estructura superior de aluminio 5052 cuenta con un acabado de metal cepillado y ofrece mayor resistencia a las deformaciones, mientras que las teclas PBT doubleshot con textura resisten el brillo y la decoloración, además de soportar el uso intensivo durante partidas competitivas.

Las teclas modificadoras de doble función también actúan como teclas direccionales de cuatro vías al presionarlas, ofreciendo una navegación práctica que normalmente se encuentra en formatos de teclado más grandes. Los jugadores pueden ajustar la altura de accionamiento y la sensibilidad del Rapid Trigger directamente desde la fila numérica, además de guardar hasta seis perfiles de uso en la memoria interna del teclado, sin necesidad de utilizar software.

El teclado también es compatible con Synapse Web, lo que permite controlar la configuración desde el navegador sin instalar ningún software. De esta manera, los jugadores pueden realizar ajustes rápidamente y guardar configuraciones en los perfiles internos, manteniendo configuraciones consistentes entre PC, LAN y torneos.

Formato compacto. Control completo

Switches ópticos analógicos Razer™ de segunda generación — con Rapid Trigger, rango de accionamiento ajustable de 0,1 a 4,0 mm y una vida útil de 100 millones de pulsaciones.

HyperPolling real de 8000 Hz — para ofrecer una latencia casi nula, ocho veces más rápido que el estándar del sector.

Ajustes rápidos en la memoria interna — permite ajustar la altura de accionamiento o la sensibilidad del Rapid Trigger, con almacenamiento interno para hasta seis perfiles y sin necesidad de software.

Compatible con Synapse Web — permite ajustar rápidamente el accionamiento del teclado y los efectos rápidos de Razer Chroma RGB directamente desde el navegador, sin necesidad de instalar software.

Formato compacto 60% — diseño compacto y listo para torneos, con estructura superior de aluminio de grado aeronáutico y teclas PBT doubleshot.

Con el Huntsman V3 Pro Mini 8KHz, Razer lleva el rendimiento óptico analógico de la línea Huntsman V3 Pro al formato competitivo más compacto hasta la fecha, combinando precisión de nivel profesional, HyperPolling real de 8000 Hz y todo el conjunto Advanced Input Control en un teclado 60% diseñado para profesionales.