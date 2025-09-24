El nuevo teclado con energía solar de Logitech puede funcionar durante 4 meses en completa oscuridad con una sola carga, y también funciona con luz artificial

Logitech ha lanzado un nuevo teclado alimentado con energía solar.

El Logitech Signature Slim Solar+ K980 tiene un precio de venta al público de 99,99 dólares.

Se carga con luz solar o artificial y viene con una batería intercambiable.

¿Un teclado que no necesita cargarse de forma tradicional? Así como lo lees, y todo gracias al nuevo teclado alimentado por energía solar que se carga únicamente con luz de Logitech.

El Logitech Signature Slim Solar+ K980 se vende al por menor a 99,99 dólares en Estados Unidos, según informa The Verge, y no ofrece un puerto USB como alternativa de carga. Se puede cargar al sol o con luz artificial (siempre que sea de al menos 200 lux), pero una vez que está completamente cargado, el K980 dura nada menos que cuatro meses antes de tener que volver a exponerlo a la luz.

Se afirma que la batería tiene una duración de (hasta) 10 años, e incluso si falla, este dispositivo cuenta con una batería que se puede cambiar por una nueva.

(Image credit: Logitech)

El vocero de Logitech, Melvin Dilanchian, dejó claro a The Verge que la batería se encuentra en una carcasa de plástico para que el usuario pueda sustituirla de forma segura por una de repuesto (suministrada por iFixit).

El K980 es un teclado inalámbrico de tamaño completo con un panel de carga en la parte superior, un conjunto completo de teclas de función en la parte inferior y un teclado numérico completo a la derecha.

(Image credit: Logitech side view)

También dispone de teclas multimedia y teclas para videochat (silenciar micrófono, apagar cámara), y hay una tecla dedicada a la IA que funcionará como Copilot o Gemini en Windows o ChromeOS, respectivamente, o bien puede personalizarla (y otras teclas) para que realicen otras funciones.

Puede emparejar el K980 con hasta tres dispositivos diferentes a través de Bluetooth y cambiar entre ellos con solo pulsar una tecla.

Signature Slim Solar+ | Product Tour - YouTube Watch On

Es bueno ver el resurgimiento de la energía solar

El K980 es una idea inteligente por varias razones. Ofrece una gran autonomía cuando está cargado, y la posibilidad de cambiar la batería por una nueva cuando se agota es sin duda una idea estupenda y ecológica. También hay muchas opciones en cuanto a teclas y personalización, lo cual es de agradecer.

El diseño del teclado parece un poco básico y no tiene patas plegables (para ajustar el ángulo y la inclinación del periférico), pero aún así, en general tiene un aspecto bastante elegante. Y sin duda hay gente que echaba de menos los teclados solares de Logitech, ya que hacía mucho tiempo (más de una década) que no se fabricaba ninguno, y que pedía a gritos que la empresa sacara otro modelo. Así que es bueno ver que el fabricante ha cumplido con su compromiso.

Lenovo también ha lanzado recientemente su teclado Bluetooth con carga automática al mismo precio en Estados Unidos, y el esfuerzo de Logitech me parece un poco más agradable y optimizado. Además, el modelo de Lenovo solo dura un mes con una carga completa, lo que hace que la capacidad (declarada) del teclado rival de Logitech sea aún más impresionante. Sin embargo, el dispositivo de Lenovo cuenta con un puerto USB-C para cargarlo (en caso de que no haya suficiente luz).