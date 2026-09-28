Logitech me metió en una sala llena de teclados para videojuegos que cuestan cientos de dólares, pero esta nueva alternativa económica me impresionó más

La semana pasada viajé a Varsovia para asistir al Logitech G Play 2026. El evento insignia anual de esta marca de videojuegos contó con una gran cantidad de lanzamientos de nuevos productos, entre los que destacaron el teclado Pro X2 Rapid y el mouse Pro X3 Superstrike, que acapararon los titulares en el ámbito de los periféricos para videojuegos de PC.

Los probé en el evento antes de su lanzamiento oficial, y son excelentes dispositivos, pero están dirigidos directamente a un público muy específico: los profesionales de los esports y los jugadores que aspiran a competir. Con especificaciones de primera línea, también son bastante caros: 229,99 dólares / 209,99 libras esterlinas / 399,95 dólares australianos y 199,99 dólares / 169,99 libras esterlinas / 299,95 dólares australianos, respectivamente.

Naturalmente, supuse que un equipo de tan alta gama sería lo más destacado de la feria para mí, pero en realidad fue algo que se encontraba justo en el extremo opuesto del espectro de precios lo que más me impresionó.

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El teclado está disponible tanto en blanco como en negro. (Image credit: Logitech)

El Logitech G316 X 75 es la última incorporación a la serie G3 de la marca, orientada a presupuestos más ajustados.

Es una versión más pequeña del G316 X 98, lanzado a principios de este año. La verdad es que no le presté mucha atención al lanzamiento original: era un teclado de tamaño completo, y siempre he preferido diseños más compactos para tener más espacio en mi escritorio.

Al ser un modelo de 75 % del tamaño estándar, el G316 X 75 prescinde del inútil teclado numérico (en serio, ¿cuándo fue la última vez que usaste el tuyo?) y de un par de teclas poco utilizadas, como Inicio y Fin, para ofrecerte aproximadamente 2.4 pulgadas / 6 cm en el lado derecho —perfecto para colocar tu tapete de ratón si, como yo, tienes poco espacio en el escritorio.

Sin embargo, no fue solo el tamaño lo que me llamó la atención del G316 X 75 en la exposición. Es un teclado de aspecto muy llamativo, con retroiluminación RGB completa y una gran tira de LED con zonas que puedes personalizar en el software compatible Logitech G Hub. También cuenta con una pequeña pantalla LED en la esquina superior derecha que, junto con un botón y un dial, sirve para activar el modo de juego (bloqueando la tecla de Windows), ajustar el volumen de la música o modificar configuraciones de las teclas, como el brillo del RGB.

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Me pareció un pequeño detalle práctico durante mi prueba práctica, con algunos toques divertidos como una carita sonriente que baila y aparece si dejas el teclado inactivo. Me pregunté si se podría mostrar tu propio ícono o emoji personalizado en la pantalla; sin embargo, lamentablemente, un representante me dijo que eso no era posible por el momento. Quizás una oportunidad perdida para una personalización aún mayor.

El tamaño reducido al 75% deja mucho espacio para tu mouse. (Image credit: Logitech)

Los materiales también eran buenos para el precio. Todo el teclado es de plástico, pero se siente pesado y con un acabado de alta calidad, sin flexión perceptible al escribir. Las teclas son de PBT de doble inyección, con leyendas translúcidas, por lo que también deberían durar mucho tiempo. Si algo falla, tanto las teclas como los interruptores son intercambiables en caliente para facilitar las reparaciones.

En cuanto a los interruptores, son táctiles desarrollados por Logitech que se sienten un poco diferentes a las alternativas de marcas como Cherry o Akko. Requieren un poco más de fuerza para presionarlos y realmente no tienen ese punto de resistencia notable a mitad de la pulsación característico de los interruptores táctiles. Es inusual, pero no necesariamente algo malo. Tampoco son muy ruidosos, son muy suaves y siguen siendo bastante satisfactorios al presionarlos.

Obviamente, este es un teclado orientado más a los juegos casuales que a cualquier otra cosa y es solo con cable, aunque eso no significa que no cuente con algunas especificaciones decentes. La más destacada es la frecuencia de actualización de 8 kHz, que debería garantizar que no te veas limitado por retrasos en las entradas si te aventuras en títulos más competitivos como Counter-Strike 2.

Todo esto tiene un precio de solo 89,99 £ / 99,99 $ / 169,95 AU$. He probado teclados que cuestan muchísimo más y ofrecen una relación calidad-precio mucho peor, así que creo que el Logitech G316 X 75 se convertirá en la opción preferida para los gamers que buscan un buen precio.

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