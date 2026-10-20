Lo que pasa después de jugar el nuevo The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Nuestra compañera en TechRadar, Josephine Watson, tuvo acceso anticipado y pudo ponerle las manos encima, durante dos horas, al tan esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time y nos cuenta su experiencia de juego a continuación.

Si pudiera recuperar la sensación de jugar a cualquier videojuego por primera vez y revivirla, usaría mi pase gratuito para The Legend of Zelda : Ocarina of Time . Por suerte, tras dos horas jugando en una versión de acceso anticipado con Nintendo of Europe, apoyo totalmente el remake del 40.º aniversario para Nintendo Switch 2 como la mejor alternativa.

Me invitaron a jugar los primeros 45 minutos en el Bosque Kokiri, un breve recorrido de 15 minutos por el Campo de Hyrule y el Mercado de la Ciudadela de Hyrule, así como todo el templo forestal de Link adulto, y en ese tiempo, quedé totalmente convencido de este tan esperado remake.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Por lo que he visto hasta ahora, el remake de Ocarina of Time de 2026 es fiel al original, pero con añadidos en los sentidos correctos. Sin embargo, tras volver a jugar los mismos segmentos del original a través de Nintendo Switch Online después del preestreno, estas mejoras hacen que ambos juegos parezcan mundos aparte, y creo que el remake de 2026 se perfila como la forma definitiva de disfrutar de la épica aventura del Héroe del Tiempo.

Algo viejo, algo nuevo…

Con sus vibrantes verdes y azules cerúleos, la remasterización del 40.º aniversario de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, exclusiva para Nintendo Switch 2, es un deleite para los sentidos. El aspecto más comentado y el cambio más drástico es, sin duda, el estilo artístico.

El nivel de detalle podría calificarse de maximalista, desde los intrincados patrones tejidos en el icónico traje verde de Link hasta la multitud de criaturas flotantes, duendes y hadas que pueblan los cielos del Bosque Kokiri. Sin embargo, las opiniones en línea sugieren que no ha sido del agrado de todos, ni tampoco del mío a primera vista.

Tras jugar, me tranquiliza saber que el estilo artístico tiene sentido en Hyrule de Ocarina of Time . Nintendo tiene un historial de cambios artísticos con cada nueva era, pero existe una lógica sólida, temáticamente hablando, detrás de su estilo, que podría considerarse llamativo.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

El juego siempre ha ofrecido numerosas referencias visuales a la pérdida de la inocencia, la muerte de la magia y la corrupción de la fantasía; de hecho, ya he comparado muchos de los tratamientos artísticos de Nintendo en los juegos de Zelda con obras de fantasía de mediados del siglo XX como El Señor de los Anillos . Este contraste se hace aún más evidente con un escenario tan exuberante, y cada segundo que jugué me resultó visualmente totalmente inmersivo. Además, con la libertad de movimiento de la cámara y la ausencia de perspectivas fijas en el mercado de la Ciudadela de Hyrule, puedes apreciar el mundo desde todos los ángulos; es una renovación que, en mi opinión, el juego realmente se merece.

Los modelos de los personajes tienen un aire caricaturesco, y algunos críticos en internet los tachan de DLSS o de programación deficiente basada en IA. Si bien aún tengo mis reservas respecto a los modelos de Zelda y Sheik, encajan bien en este Hyrule de inspiración fantástica. Quizás no sean del gusto de todos, claro, pero así es el mundo del entretenimiento, donde las opiniones personales no siempre son la verdad absoluta. En mi opinión, todos los cambios estilísticos reflejan fielmente cómo se vería el juego si el hardware de finales de los 90 hubiera sido capaz de renderizarlo, pero, sobre todo, la esencia del original se conserva e incluso, en algunos aspectos, mejora.

La banda sonora es grandiosa e imponente, y perfecciona un paisaje sonoro ya de por sí hermoso con temas reorquestados, voces renovadas (léase: los "hyup" y "hyaah" de Link) y nuevas interpretaciones de voz en las escenas cinemáticas.

Dado que ahora hay muchos más diálogos, lograr una buena interpretación de voz es más importante que nunca; aunque personalmente no me convencen algunas interpretaciones. Las pocas líneas que escuché de Navi no fueron tan distintivas (ni molestas) como esperaba, y el Árbol Deku Griego suena menos a Shakespeare épico y más a narrador de audiolibros a velocidad reducida. Para ser justos, tampoco me impresionaron de inmediato algunas de las interpretaciones de voz de Breath of the Wild , pero con el tiempo me fueron gustando; quizás suceda lo mismo aquí.

Durante mi experiencia con el juego, noté algunos cambios en la trama; el Árbol Deku aporta más contexto sobre las piedras espirituales y el destino de Hyrule en su primer encuentro con Link, y Malon no se encontraba en el mercado de la Ciudadela de Hyrule junto a la fuente, como en el juego original. Quienes esperen una copia exacta de la historia podrían sentirse algo decepcionados cuando se lance el juego completo, pero lo que he visto hasta ahora es mínimo y solo sirve para pulir la narrativa y algunas traducciones.

Fundamentalmente, la mecánica de juego principal parece haberse conservado, y, una vez más, la mayor parte de este remake se centra en el perfeccionamiento. El combate es más fluido y las mazmorras y puzles se han rediseñado para adaptarse a la mayor movilidad de Link; los menús son más intuitivos y la ubicación de los objetos coleccionables se ha modificado ligeramente. En definitiva, es un juego mucho más coherente que ofrece a los fans de siempre la oportunidad de redescubrir el mundo del Héroe del Tiempo.

Más allá de los puntos obvios que ya se trataron en el Nintendo Direct del 40.º aniversario de Zelda en septiembre (registro de misiones de Threads of Time, mejor movilidad con dash, saltos y natación, menos pantallas de carga, etc.), la principal novedad que noté, totalmente nueva para mí, son los Mensajes de las Hadas escondidos por Hyrule. Solo encontré dos, pero parecen ser un sistema de pistas para encontrar secretos y pistas para las mazmorras. Estos parecen reemplazar (y complementar) al menos algunas de las pistas de Navi; aunque eché de menos sus gritos casi constantes.

Algo prestado, algo azul

Me atrevería a decir que Nintendo fue muy intencional al elegir estos segmentos para nuestra demo, para mantener algunas de las mayores sorpresas y adaptaciones ocultas antes del lanzamiento; y mis mayores deseos para el remake se encuentran en estos lugares aún inexplorados.

Algunos cambios eran más previsibles; gracias a las extensas secuencias de juego y a estas recientes demos, ya sabemos que la topología de algunos lugares, como la Aldea Kakariko, ha cambiado, y podría decirse que para mejor, con más cosas que ver y hacer.

Teníamos instrucciones estrictas de no entrar en lugares periféricos como el Bosque Perdido, y espero que sea porque aquí hay un cambio importante. Me encantó deambular entre las brumas arremolinadas y los árboles delgados de Breath of the Wild ; ver algo similar aquí en lugar de una serie de troncos sería una gran reinterpretación del lugar, y estoy totalmente a favor de inspirarse en el éxito de juegos más recientes.

Me atrevería a apostar que los cambios serán más significativos en las ubicaciones de Link adulto posteriores que no vi en mi avance. Será interesante ver cómo Nintendo aborda los temas crudos y oscuros en el nuevo panorama de las clasificaciones por edades de los juegos y su imagen más pulcra. Quienes no jugaron la remasterización para 3DS podrían sorprenderse al descubrir que, con toda probabilidad, las manchas de sangre en las mazmorras del Fondo del Pozo y el Templo de las Sombras podrían estar muy suavizadas o eliminadas por completo; pero realmente espero que encuentren una forma sensata de mantener intacta la atmósfera siniestra.

También existe la oportunidad de atar algunos cabos sueltos: concretamente, el dominio congelado de Zora, que, presumiblemente por cuestiones de tamaño de archivo, nunca se descongela después de que Link adulto derrote al Templo del Agua en el juego original. Es uno de mis lugares favoritos, y verlo de nuevo con sus vibrantes tonos azul ultramar haría que los esfuerzos de Link fueran aún más gratificantes.

Estas características son deseables, pero según lo que he jugado, Nintendo ha reinterpretado la grandeza desde cero, y puede que incluso resulte difícil volver al original sin notar todos sus fallos y limitaciones. Sin duda, tuve dificultades después del preestreno, a pesar de haber acumulado más de 20 partidas guardadas a lo largo de mi vida.

Sin duda jugaré la versión completa cuando salga el 5 de noviembre, así que no olviden volver a visitar la página para leer nuestro análisis completo. Siempre y cuando no me lleve una eternidad descifrar el nuevo Templo del Agua… otra vez.