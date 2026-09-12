Experimenté lo mejor y lo peor de Final Fantasy 7 Revelation en una demo totalmente nueva, pero ahora lo único que quiero es seguir jugando

He perdido la cuenta de cuántas veces he jugado el Final Fantasy 7 original, y la idea de surcar los cielos a bordo de la aeronave Highwind mientras Midgar, Junon, Gold Saucer y Wutai pasan debajo de mí con este nivel de detalle siempre me pareció un sueño imposible. Ahora estoy viendo cómo se hace realidad frente a mis ojos en Final Fantasy 7 Revelation, y es glorioso.

Doy vueltas por mucho más tiempo del necesario, simplemente disfrutando de todo lo que estoy viendo. Es un momento que finalmente hace realidad por completo lo que esperábamos cuando Square Enix anunció por primera vez que rehacería el icónico RPG de 1997.

Este viaje ha sido largo: desde la primera parte, limitada pero muy bien enfocada, de Remake, pasando por la segunda, mucho más extensa y un poco más irregular, de Rebirth, hasta llegar ahora a este monumental final que pone el broche de oro a la trilogía.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

(Image credit: Square Enix)

Después de una rápida introducción al elenco de personajes para esta sección de la demo, que tiene lugar al inicio del Capítulo 4, me dan el control del Highwind. Me dicen que el próximo destino de Yuffie, Barret, Red XIII, así como de los nuevos personajes jugables Cid y Vincent, es Wutai. Pero no tengo que ir ahí en este momento. Y decido no hacerlo.

Me dirijo rápidamente hacia Costa del Sol para ver qué ha cambiado en este resort vacacional y animado pueblo de este mundo. ¿Cómo hago mi aproximación final? No aterrizando la aeronave, sino lanzándome en paracaídas desde el borde y viendo cómo el terreno y el pueblo se hacen cada vez más grandes mientras me acerco al suelo. Es impresionante que esto sea posible, ya que se ofrece una enorme libertad sobre cómo y dónde aterrizar.

Cuando llego a Costa del Sol, en esencia, todo está exactamente como en la entrega anterior. La gente disfruta del sol en traje de baño, pasa por el bar para pedir una bebida y se divierte con todo tipo de entretenimiento junto al mar. El nivel de detalle y la densidad del entorno siguen impresionando y definen el enfoque que Square Enix ha adoptado para la trilogía en general. Es más grande, más ambicioso, más llamativo, más amplio y más extenso. Simplemente hay más de todo.

Salgo a las afueras de este paraíso de la fiesta y, de inmediato, noto cómo Square Enix ha llevado este enfoque a otras áreas del juego. A veces, siento que para peor.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

(Image credit: Square Enix)

La demo no tuvo reparos en mostrarme la enorme cantidad de actividades secundarias que estarán disponibles en Final Fantasy 7 Revelation. Búsquedas fotográficas, cacerías de monstruos, el juego de cartas Queen’s Blood, investigaciones del entorno… todas estas actividades y muchas más aparecían en cuanto aterrizaba en una nueva ubicación o se añadían mientras exploraba. Además, un asistente de IA llamado MAI intentaba explicarme todas, así que por momentos fue casi abrumador.

Entiendo por qué jugamos esta sección del juego, pero llegar de golpe a una ubicación sin conocer prácticamente nada del juego y recibir una avalancha de todas estas notificaciones me provocó una mezcla de emoción y temor. Sí, habrá muchísimo que hacer en Revelation si así lo deseas, pero no sé qué tanto de ello será realmente atractivo.

(Image credit: Square Enix)

Lo que sigue destacando, sin embargo, es el combate. Al dirigirme a Wutai para cambiar de escenario, me encontré con varios monstruos en el camino hacia el pueblo, y la memoria muscular de las decenas de horas que pasé en Remake y Rebirth comenzó a regresar.

Cid y Vincent parecen ser excelentes incorporaciones al elenco. Después de un par de combates, me incliné más por el ex-Turk vampírico, ya que disfruté mucho el ritmo de su estilo de juego. Básicamente, vas acumulando ataques con el tiempo hasta que finalmente puedes desatar su feroz modo Galian Beast para infligir un daño mucho más devastador. Incluso contra monstruos que no representaban una gran amenaza, jugar con él resultaba muy satisfactorio.

Lo que no pude explorar demasiado fue la nueva mecánica FITS, que permite que tus personajes se especialicen más al asumir una clase específica. Pude ver cómo estos roles ayudan a perfeccionar la composición de tu grupo y añadir otra capa al ya sólido sistema de combate. Por ejemplo, Barrett puede configurarse como Caballero y utilizar una impresionante armadura mecánica brillante y ligeramente absurda, lo que potencia su función como defensor y protector.

Intrigado tanto por los nuevos personajes como por las mecánicas, me encontré buscando más combates, así que mi recorrido por Wutai estuvo lleno de distracciones, incluida una ocasión en la que accidentalmente me encontré con un monstruo jefe que estaba unos 40 niveles por encima de mí y me destruyó en cuestión de segundos. Es una de las muchas, muchas, muchas actividades secundarias de la región a las que, sin duda, tendré que regresar en el juego completo, siempre y cuando no termine hartándome de ellas otra vez.

(Image credit: Square Enix)

Y entonces, incluso con esas dudas en mente, volví a quedar asombrado por Revelation casi de inmediato al ver la escala y la transformación que recibió el pueblo de Wutai. Las pagodas y el conocido bar Turtle's Paradise pasaron de ser recuerdos a medias de edificios pixelados y llenos de bloques a convertirse en entornos impresionantes y llenos de personalidad que jamás habría podido imaginar.

En general, había tantas cosas que resultaba imposible asimilar siquiera la mitad en los breves 60 minutos que tuve para jugar Final Fantasy 7 Revelation. Apenas tuve oportunidad de mencionar todo el nuevo equipamiento que tendrás a tu disposición para recorrer el mundo e interactuar con él.

Sin embargo, quiero dejar algo claro: ninguna de estas funciones me ha hecho perder el interés en el juego. Puede que no haya resuelto algunas de las dudas que tenía después de cansarme de la avalancha de contenido que, en su mayoría, se sentía desechable en Rebirth, pero terminé con ganas de pasar más tiempo con Revelation.

Más tiempo surcando las nubes a bordo del Highwind, más tiempo comprobando qué tan fácil es saltar prácticamente desde cualquier lugar del mapa del mundo y más tiempo profundizando en el sistema de combate con los nuevos personajes y descubriendo cómo el sistema FITS cambia la experiencia. Y eso antes de descubrir qué rumbo tomará Square Enix con la historia después del controvertido final de la entrega anterior.

Pase lo que pase, tengo la sensación de que Final Fantasy 7 Revelation será un juego enorme cuando llegue a PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2 y PC el 8 de abril de 2027.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.