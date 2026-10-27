Tomb Raider celebra 30 años con nueva música y un tráiler de Legacy of Atlantis

¡Es hora de celebrar! Crystal Dynamics, Flying Wild Hog y Amazon Game Studios sorprendieron con un nuevo tráiler de Tomb Raider: Legacy of Atlantis. ¿Te lo perdiste? No te preocupes, a continuación todos los detalles.

Tomb Raider: Legacy of Atlantis 30th Anniversary Teaser Video | Tomb Raider - YouTube Watch On

Durante el evento, Crystal Dynamics también reveló que se ha asociado con That Norsk Chick , artista musical que lleva mucho tiempo formando parte de la comunidad de Tomb Raider, para lanzar la Tomb Raider: 30th Anniversary Lo-Fi Collection, ya disponible en YouTube. La colección lleva a los oyentes a través de tres décadas de Tomb Raider, acompañando a Lara en su recorrido por la serie Survivor, los juegos Clásicos y la trilogía de Legend, Anniversary y Underworld. La colección reinterpreta y remezcla la música original de compositores legendarios de Tomb Raider, entre ellos Nathan McCree, Peter Connelly, Martin Iveson, Troels B. Folmann, Colin O'Malley, Jason Graves, Bobby Tahouri, Brian D'Oliveira, Wilbert Roget II y Paul Houseman.

Alix Wilton Regan , la actriz que interpreta a Lara Croft en Tomb Raider: Legacy of Atlantis, también grabó frases icónicas de la franquicia para incluirlas como samples a lo largo de la colección. El proyecto viene acompañado de ilustraciones originales y una animación inspirada en el lo-fi creada por Tholia , una talentosa miembro de la comunidad.

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Tomb Raider: 30th Anniversary Lo-Fi Collection ya está disponible en YouTube, y pronto se lanzará en Spotify y otras plataformas de streaming.

Como parte de la gran celebración del 30.º aniversario, Amazon Game Studios y Crystal Dynamics también se han asociado con Harry Hinds de The Music of Tomb Raider para preparar y seleccionar las bandas sonoras de la franquicia Tomb Raider para servicios de streaming. Se espera que en las próximas semanas estén disponibles más de 500 canciones, incluida música que se estrenará por primera vez en las plataformas de streaming.