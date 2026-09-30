“Llevamos seis años aquí y queremos estar al menos otros seis”: Blaze Entertainment tiene un roadmap de cuatro años para Evercade y busca “trabajar más con Rare”; también ha hablado con Sega, Bandai Namco y EA

Sean Cleaver, jefe de comunicaciones de Blaze Entertainment, afirma que la empresa quiere colaborar con más compañías en el proyecto Evercade.

Cleaver dice que han estado en contacto con EA, Sega y Bandai Namco, pero que «todo depende de cuándo estén listas para hacerlo».

Confirma que Blaze tiene un plan de tres a cuatro años y espera volver a trabajar con Rare.

Blaze Entertainment reveló que ya tiene preparada una hoja de ruta de cuatro años para Evercade e incluso ha hablado con varios gigantes de la industria sobre posibles colaboraciones.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante Gamescom, donde el director de comunicaciones, Sean Cleaver, habló sobre Evercade Nexus y la colaboración con Rare para producir las versiones de Banjo-Kazooie y Banjo-Tooie, reveló que a Blaze le encantaría trabajar con varias otras compañías.

Cleaver dijo que la empresa ha hablado con EA, Sega y Bandai Namco, pero en cuanto a colaborar realmente en un proyecto, en última instancia, «depende más que nada de cuál sea la política de la compañía».

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"Hemos hablado con EA, hemos hablado con Sega, ya hemos trabajado con Capcom en varias cosas que están integradas en lugar de estar disponibles mediante cartuchos", dijo Cleaver. "Hemos hablado con [Bandai] Namco. Mantenemos un diálogo constante con todas ellas porque no se trata de cuándo nosotros estamos listos para hacerlo, sino de cuándo ellas están listas para hacerlo".

Puedes llegar con una maleta llena de dinero, pero si el juego o la franquicia no está disponible para licencia, si no están seguros al respecto o si tienen otras prioridades comerciales, entonces tiene que ser cuando estén listas para analizar esas franquicias, evaluar esas cosas y hacer que sucedan».

Cleaver añadió que «obviamente, queremos trabajar más con Rare» y espera que eso se concrete en los próximos años, antes de confirmar que Blaze tiene una hoja de ruta para los próximos tres o cuatro años.

"Tenemos lo que los distribuidores llamarían una larga cola", dijo. "No somos un proyecto de una sola vez. Llevamos seis años aquí. Nuestro objetivo es estar aquí al menos otros seis años".

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