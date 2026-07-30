Sony y Microsoft están acabando con los videojuegos para consolas y PC; he aquí por qué los expertos creen que Valve puede salvar la situación con SteamOS

Por mucho que me duela decirlo, el futuro de las plataformas de videojuegos no se ve muy prometedor en este momento. Windows se está volviendo cada vez más rebelde, poniendo constantemente obstáculos a los jugadores de PC en forma de actualizaciones que arruinan el rendimiento e implementaciones de IA no solicitadas. Y en el mundo de las consolas, Sony ha molestado a todos al eliminar los juegos físicos a partir de enero de 2028, mientras que la reciente ola de despidos masivos en Xbox desmiente su mensaje de «volver a la normalidad».

Mientras tanto, Valve parece ir en la dirección opuesta. Ya cuenta con una gran ventaja gracias a Steam, que es prácticamente la tienda y el lanzador predeterminados para los jugadores de PC de todo el mundo. De hecho, ya ha generado unos ingresos brutos estimados de 11.1 mil millones de dólares en la primera mitad de este año. Con recursos tan abundantes y sin tener que destinar sus ganancias a los accionistas (dado que, por ahora, sigue siendo una empresa privada), ese es dinero que puede invertir en expansión.

¿Es este, entonces, el momento perfecto para que Valve dé el salto, aproveche los tropiezos de sus competidores y se arriesgue a convertir a SteamOS en la próxima gran plataforma?

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SteamOS vs Windows

(Image credit: Shutterstock / Future)

No cabe duda de que SteamOS ya ha sido todo un éxito. Esto se debe casi por completo al éxito del Steam Deck, el popular dispositivo de Valve que debutó en 2022 y dio inicio a una pequeña revolución en el mundo de las consolas portátiles. El equipo ejecuta SteamOS 3, basado en la distribución Arch Linux y muy superior a sus primeras versiones basadas en Debian. Estas últimas fueron utilizadas en las Steam Machines originales de 2015 y, sin duda, forman parte de las razones por las que esos equipos dejaron de fabricarse en 2018.

La gran ventaja de SteamOS 3 es su compatibilidad con Proton, la capa de compatibilidad que permite ejecutar juegos de Windows en dispositivos con Linux. Aunque Proton es anterior al Steam Deck, fue en esta consola portátil donde realmente encontró su propósito, demostrando que muchos de los escépticos estaban equivocados al ejecutar sin problemas una amplia biblioteca de juegos modernos en un dispositivo pequeño y portátil. Incluso títulos AAA como 007 First Light y Cyberpunk 2077 son perfectamente jugables, junto con muchos otros.

Sin embargo, Valve ya no limita su sistema operativo al Steam Deck y las Steam Machines. Recientemente amplió el soporte a dispositivos con arquitecturas ARM, AMD e Intel, lo que significa que ahora puede ejecutarse en equipos como la Lenovo Legion Go S y la Asus ROG Ally. Chris Hewish, exproductor ejecutivo de Activision y actual presidente de Gaming en Xsolla MoR, explica las ventajas de utilizar SteamOS en estos dispositivos frente a Windows 11.

"Con el lanzamiento de SteamOS 3.8 en junio, Valve llevó oficialmente el sistema operativo más allá del Steam Deck hacia la familia ROG Ally y la línea Legion Go de Lenovo, y el soporte inicial para Intel ya está incorporando dispositivos como la MSI Claw", me comenta. "En el mismo hardware, los análisis siguen mostrando que supera a Windows 11 en aspectos que realmente importan a quienes juegan en portátiles: autonomía de batería, suspensión y reanudación, y una interfaz diseñada para controladores en lugar de un escritorio adaptado a una pantalla de siete pulgadas".

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Entonces, ¿el éxito continuo de SteamOS depende de expandirse a más hardware? Greg Weller, director de Alianzas de Gaming en Generation Media y con más de 20 años de experiencia en la industria —incluyendo etapas en Rockstar Games y Bethesda Softworks— cree que sí.

"La oportunidad es mucho mayor si SteamOS continúa siendo independiente del dispositivo", afirma. "Steam Deck demostró que Valve podía crear una experiencia de hardware fantástica, pero la oportunidad estratégica más importante consiste en permitir que los usuarios lleven su ecosistema de Steam entre múltiples dispositivos, en lugar de vincularlo a un solo equipo".

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