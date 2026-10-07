GTA 6 todavía no sale, pero los estafadores ya preparan el terreno

¡Mucho cuidado! Sobre todo si eres de los que espera con emoción el lanzamiento de GTA 6, ya que a pesar que aún no está disponible, los estafadores ya están construyendo la infraestructura para aprovecharse del impacto del juego.

¿Cómo lo sabemos? En una revisión de solo 24 horas, los investigadores de Avast encontraron más de 200 dominios únicos vinculados a GTA 6, y alrededor del 10% fueron clasificados como de riesgo alto o medio. Esto demuestra que el ecosistema explotable alrededor del juego se está formando mucho antes del lanzamiento, no después.

Los indicadores de estafa más comunes incluyeron ofertas falsas de descargas o cracks, formularios para robar credenciales, solicitudes de pago o de conexión a carteras de criptomonedas, estafas de preventa, sorteos y suplantación de la identidad visual oficial de Rockstar y PlayStation:

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[ order-gta6.com ] se presenta como una tienda para "Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition" e imita visualmente una página de PlayStation. Lo que parece un sitio de preventa en realidad está diseñado para capturar credenciales y recopilar pagos. El sitio también incluye código funcional para conectar una cartera de criptomonedas.

se presenta como una tienda para "Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition" e imita visualmente una página de PlayStation. Lo que parece un sitio de preventa en realidad está diseñado para capturar credenciales y recopilar pagos. El sitio también incluye código funcional para conectar una cartera de criptomonedas. [ fangta6.com ] anuncia un token para fans de GTA 6 en desarrollo llamado "ViceFuel VFUEL" y ofrece sorteos. El sitio también imita de forma evidente la marca de GTA.

anuncia un token para fans de GTA 6 en desarrollo llamado "ViceFuel VFUEL" y ofrece sorteos. El sitio también imita de forma evidente la marca de GTA. [gta6casinoslots.online] combina la captura de credenciales, solicitudes de pago, referencias a criptomonedas y un gancho de sorteo, mientras suplanta la identidad visual oficial en todo momento.

Otros sitios con el nivel de riesgo más alto son:

"Puedes perder dinero por GTA VI antes de llegar a jugarlo. Algunos de los sitios sospechosos que encontramos imitan tiendas de videojuegos conocidas, lo que puede hacer que entregar una contraseña o realizar un pago parezca una compra normal. Los estafadores cuentan con ese entusiasmo para nublar el criterio de las personas", explica Luis Corrons, Investigador Sénior Adjunto en Avast. "Antes de introducir credenciales o datos de pago, accede directamente a una tienda oficial o a un distribuidor autorizado. Las ofertas de descargas jugables para PC o las solicitudes para conectar una cartera de criptomonedas con el fin de asegurar una copia son señales claras de alerta."

¿Cómo mantenerse a salvo? Con tiendas, descargas y sorteos falsos ya circulando, Avast insta a los jugadores a tratar con sospecha cualquier oferta de GTA VI que esté fuera de los canales oficiales. Para mantenerse a salvo:

Compra únicamente en tiendas oficiales

No existe una descarga gratuita o anticipada para PC, por lo que cualquier oferta de ese tipo debe tratarse como una estafa

Nunca conectes una cartera de criptomonedas a un sitio de videojuegos

Comprueba la URL antes de introducir datos de tarjeta o credenciales