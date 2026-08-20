La última filtración de GTA 6 muestra a Vice City desde arriba, y el nivel de detalle es simplemente asombroso

Ha sido una semana difícil para Rockstar Games. Al parecer, una versión funcional de Grand Theft Auto 6 se ha filtrado, y se está publicando un flujo aparentemente interminable de videos del juego.

Ya se ha difundido por todas las redes sociales; lo primero que supe de todo esto fue una avalancha de videos que aparecieron en mi feed personal de Instagram.

Las filtraciones de esta magnitud son lo último que cualquier desarrollador querría —y mucho menos el equipo detrás de uno de los juegos más esperados de todos los tiempos. Estamos a solo una semana más o menos del lanzamiento del video oficial con un vistazo más detallado, y no puedo evitar sentir que quienes filtraron el material le han robado el protagonismo a Rockstar.

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Entonces, ¿qué podemos deducir exactamente de todo este nuevo material? Bueno, GTA 6 sin duda se ve como un juego de GTA. Regresan mecánicas clave como el sistema de nivel de búsqueda (aunque con un nivel de estrella adicional y la capacidad de la policía para recordar tu atuendo o vehículo), junto con diversas actividades de mundo abierto que van desde desafíos de carreras hasta encestar balones de baloncesto.

El corazón de GTA 6

(Image credit: Rockstar Games)

También he visto especulaciones de que se incluirán algunos sistemas similares a los de Red Dead Redemption 2. En concreto, la idea de que haya un medidor de karma para medir la moralidad de tus acciones, así como íconos que sugieran que las habilidades de los dos protagonistas, Lucía Caminos y Jason Duval, subirán de nivel a medida que juegues.

Todo esto se parece bastante a lo que habría esperado de un nuevo GTA en 2026. Si me hubieras pedido que especulara sobre cómo sería GTA 6 en esta misma época el año pasado, te habría dicho que se vería como una versión mejorada de GTA 5 que incorpora algunos elementos de Red Dead Redemption 2: en resumen, una secuela clásica que se basa en el lanzamiento anterior y, al mismo tiempo, incorpora lo que funcionó en otros juegos recientes del desarrollador.

No me quedé realmente impresionado hasta que vi el último clip.

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(Image credit: Rockstar Games)

El video, de aproximadamente un minuto de duración, muestra al filtrador pilotando un pequeño avión hacia una ciudad, presumiblemente Vice City, aunque es un poco difícil de determinar. Todos los demás videos que he visto se desarrollan en tierra, lo que hace difícil apreciar realmente la escala del mapa. Aquí, se ve claramente, y déjame decirte que GTA 6 se ve inmenso.

Lo primero que noté fue la distancia de renderización. A medida que la cámara recorre el entorno, se puede ver cómo el mundo se extiende hasta el horizonte. Incluso las calles más lejanas están repletas de tráfico. Por supuesto, no hay garantía de que el producto final se vea tan bien (no sabemos qué tan antigua es esta versión ni en qué tipo de especificaciones se está ejecutando), pero si Rockstar logra algo parecido a lo que se muestra aquí en las consolas, entonces va a ser una maravilla.

Luego, nuestro piloto dirige la vista hacia la ciudad misma, que por sí sola es simplemente impresionante.

Soy un poco fanático del diseño urbano en los juegos, y presto mucha atención a cómo están trazadas las calles y organizados los distritos. Creo que probablemente sea el resultado de cientos de horas jugando SimCity y Cities: Skylines, sin mencionar todo el contenido que he consumido sobre el diseño urbano en esos juegos. Esto me ha dado buen ojo para la escala, especialmente cuando las cosas no tienen sentido.

Por lo que he visto de los entornos urbanos de GTA 6 en estas filtraciones, empiezo a pensar que podría ofrecer algunos de los más auténticos y realistas que se hayan visto hasta ahora. Se aprecia un nivel creíble de expansión urbana, con zonas de edificios comerciales y residenciales que se extienden por millas.

(Image credit: Rockstar)

Están separados del centro de la ciudad por una autopista elevada muy transitada que, de manera realista, se ramifica en arterias para dirigir el tráfico hacia las vías principales y, finalmente, se va desagregando hacia calles más pequeñas. Los rascacielos se vuelven más densos y modernos a medida que te acercas al centro de la ciudad, y al observar con detenimiento se pueden ver innumerables bloques de apartamentos más pequeños y tiendas departamentales enclavados entre ellos.

La ciudad se extiende a lo largo de la costa, y se vislumbran barrios más sórdidos hacia el interior, con casas bajas y estacionamientos. Cerca de la costa, por el contrario, se trata claramente de una zona inmobiliaria de primera categoría, dominada por calles frondosas y un puñado de centros turísticos.

Todo se ve tan real y parece mucho más complejo que el relativamente escaso Los Santos de GTA 5. Sin duda, esto ha elevado mi emoción a otro nivel, y ahora no veo la hora de sumergirme en las detalladas calles de Vice City. Espero que el próximo video con un vistazo más extenso resalte el diseño del mundo y revele aún más detalles.

Grand Theft Auto 6 se lanzará para PlayStation 5 y Xbox Series X y Series S el 19 de noviembre de 2026.

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