Los artistas de Rockstar llevan 11 años trabajando en el mapa de GTA 6. El codirector del estudio revela que las calles son más estrechas que en GTA 5, lo que tuvo un "efecto dominó"

Rockstar Games lleva 11 años trabajando en Grand Theft Auto 6, ya que los artistas tuvieron que planificar primero el mapa

Las calles del juego son mucho más estrechas y están más densamente pobladas que las de GTA 5, lo que generó "efectos en cadena", según Jason Schreier, de Bloomberg

Schreier afirma que el jefe de desarrollo, Aaron Garbut, le dijo: "Todas estas cosas, de alguna manera, terminan volviéndose en tu contra más adelante"

Según informes, Rockstar Games lleva trabajando en Grand Theft Auto 6 mucho más tiempo de lo que se creía, ya que el estudio necesitaba planificar primero el ambicioso mapa del juego.

Así lo reveló Jason Schreier, de Bloomberg, quien compartió más detalles sobre su visita a Rockstar North en un video de YouTube, después de publicar su artículo sobre lo que ocurre detrás de cámaras durante el desarrollo de GTA 6.

Aunque es de conocimiento público que el desarrollo a gran escala de GTA 6 comenzó alrededor de 2018 y que originalmente estaba previsto trabajar en él al mismo tiempo que en Red Dead Redemption 2, la preproducción del juego comenzó mucho antes.

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"Algo que aprendí al hablar con esas personas [los desarrolladores de Rockstar North] es que hay algunos artistas de Rockstar que llevan trabajando en GTA 6 desde 2015, es decir, desde hace más de 11 años, o incluso antes», comentó Schreier. "2015 fue cuando Rockstar empezó a planificar GTA 6, en el sentido de que antes de eso ya había conversaciones sobre el juego".

Schreier explicó que el enorme mapa del juego, que es el doble de grande que el de GTA 5 y cuenta con una mayor densidad de población y más elementos interactivos, fue una prioridad para el estudio y lo primero que se planificó.

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"En 2015 empezaron a viajar a Miami y a trabajar realmente en el mapa del juego. Esto es siempre lo primero que hace Rockstar cuando desarrolla estos grandes juegos de mundo abierto: comienza por planificar el mapa", explicó Schreier.

Añadió que, durante los siguientes años, los principales directivos movilizaron gradualmente a todo el equipo para trabajar en Red Dead Redemption 2, ya que el juego necesitaba mucha ayuda debido a sus ambiciosos sistemas. Sin embargo, algunos artistas continuaron trabajando en el mapa de GTA 6.

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Aaron Garbut, director de arte, actual responsable de desarrollo y codirector del estudio Rockstar North, también le comentó que "las carreteras de GTA 6 son considerablemente más estrechas que las de GTA 5", algo que los fans quizá hayan notado en los tráileres.

Esto permitió crear una representación más realista de una versión ficticia de Los Ángeles, en lugar de un entorno parecido al de un juego de carreras, con espacios más amplios por los que circular a toda velocidad, como en GTA 5. Sin embargo, el objetivo de Rockstar de diseñar desde el principio un mapa con carreteras más estrechas y tráfico más denso presentó algunos desafíos técnicos, o lo que Schreier describió como "efectos en cadena".

Garbut le comentó a Schreier: "Todas estas cosas terminan pasándote factura más adelante", porque las carreteras estrechas y con mayor densidad de tráfico obligaron al equipo a incorporar más edificios en los alrededores. Además, los artistas llevan 11 años trabajando en este concepto.

GTA 6 llegará en menos de un mes, el 19 de noviembre, para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Rockstar lanzó recientemente el tráiler cinematográfico de lanzamiento de GTA 6, que ofrece una mirada más profunda a la historia del juego. Por otra parte, un nuevo informe afirma que la versión para PC podría llegar a principios de 2027.

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