Rockstar pasó meses, si no es que años, probando un millón de alternativas a la rueda de armas para que el sistema de equipamiento de GTA 6 fuera "más realista"

Jason Schreier, de Bloomberg, afirma que Rockstar Games pasó años desarrollando un sistema de armas alternativo para Grand Theft Auto 6.

Dice: "Querían que el sistema de armas de GTA 6 se pareciera más al de Red Dead", con una rueda de armas rediseñada.

Sin embargo, tras años de iteraciones, Rockstar se quedó con un diseño clásico.

Según se informa, Rockstar Games pasó años desarrollando una nueva interfaz de armas para Grand Theft Auto 6, pero finalmente se quedó con la clásica rueda de armas por la que se conoce a la serie.

Según informó Jason Schreier, de Bloomberg, quien compartió un video en YouTube sobre su visita a Rockstar North, el codirector del estudio y jefe de desarrollo, Rob Nelson, dijo que el equipo quería que el sistema de equipamiento de armas del juego se pareciera más al de Red Dead Redemption 2 que al de GTA 5.

"Querían que el sistema de armas de GTA 6 se pareciera más al de Red Dead, donde no se podía llevar un número ilimitado de armas", dijo Schreier, lo cual era "un poco más realista".

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En Red Dead Redemption 2, el equipamiento está vinculado a tu caballo, y los jugadores solo pueden llevar consigo un número determinado de armas a la vez, ya sean pistolas o escopetas, mientras que el resto se guarda en la silla de montar.

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El equipo quería recrear un sistema similar para GTA 6, con un espacio de almacenamiento vinculado al vehículo del jugador y un arsenal limitado de armas que pudiera llevar en cada momento. Sin embargo, también quería reinventar la rueda de armas.

"La idea que estaban considerando era algo como: bueno, si usamos una rueda de armas, ¿eso solo hará que la gente recuerde todos esos espacios vacíos? Les recordará lo que realmente no pueden hacer y las armas que no pueden llevar. Así que quizá no deberíamos usar una rueda de armas", explicó Schreier.

"Y entonces pasaron meses, si no es que años, probando un millón de cosas diferentes para sustituir la rueda de armas".

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Schreier reveló que Rockstar probó «bandejas, redes y todo tipo de elementos diferentes en la interfaz de usuario», además de otras formas de reemplazar la rueda de armas. Sin embargo, al final, el equipo terminó regresando al diseño original.

"Intentaron no tener una. Probaron todas estas iteraciones diferentes. Después de todo eso, simplemente volvieron a una rueda de armas y, en la versión final del juego, vuelve a ser una rueda de armas", dijo.

Schreier considera que esta etapa formó parte de los "periodos oscuros" del desarrollo que "provocaron algunos problemas para el juego", ya que los desarrolladores modificaban continuamente los prototipos de la interfaz de usuario para terminar regresando al punto de partida.

Sin embargo, añadió que esa etapa "realmente terminó cuando el juego empezó a tomar forma, diría que hacia finales de 2022 o principios de 2023, más o menos. Fue entonces cuando realmente comenzaron a ver cómo todo encajaba".

"Como mencioné en el artículo, el primer tráiler que lanzaron en diciembre de 2023 fue una verdadera luz que guio a muchas personas del equipo, porque les permitió ver: “Ah, así es como se verá el juego”", comentó Schreier.

Rockstar lanzó recientemente el tráiler cinematográfico de lanzamiento de GTA 6, antes del estreno del juego, previsto para el 19 de noviembre. El título llegará a PS5, Xbox Series X y Xbox Series S, mientras que un nuevo informe afirma que la versión para PC podría estrenarse a principios de 2027.

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