Es posible que GTA 6 Online no llegue pronto, ya que Take-Two confirma que el soporte para GTA Online "continuará" después del lanzamiento de GTA 6 "y más allá"

Take-Two Interactive afirma que el soporte para GTA Online continuará después del lanzamiento de Grand Theft Auto 6

Los últimos comentarios de la editorial sugieren que aún queda mucho para que haya una experiencia en línea relacionada con GTA 6

Los fans especulan que GTA 6 Online podría ser un título independiente y de pago

Take-Two Interactive ha confirmado que Rockstar Games seguirá dando soporte a GTA Online después del lanzamiento de Grand Theft Auto 6, lo que sugiere que la experiencia en línea de la que se rumorea podría estar aún muy lejos.

Durante la reunión de accionistas de Take-Two celebrada el 17 de septiembre (vía ResetEra), se informó que "GTA 6 es un título para un solo jugador y se lanzará este noviembre. Seguiremos dando soporte a GTA Online después del lanzamiento de GTA 6 y más allá".

Si bien ya sabíamos que GTA 6 se lanzará como una experiencia independiente para un solo jugador, se especula que el juego eventualmente contará con un modo en línea, de manera similar a cómo GTA Online se lanzó poco después de GTA 5.

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El lenguaje utilizado durante la reunión de accionistas sugiere que los fans no deberían esperar una experiencia en línea relacionada con GTA 6 en el corto plazo, si es que realmente existe, ya que Rockstar seguirá dando soporte a su actual máquina de hacer dinero en el futuro previsible.

Según el reportero de Bloomberg Jason Schreier, durante una discusión sobre el período de preventa de GTA 6 y los ingresos generados, Take-Two "no ha dicho nada, y no planea decir nada en el corto plazo, sobre cómo será el nuevo GTA Online".

A pesar de que Take-Two elude el tema y de los últimos comentarios de la editorial, los fans creen que esto podría significar que GTA 6 Online podría ser un servicio independiente y de pago.

"Parece que la próxima versión de GTA Online aún está muy lejos de estar lista, tal como ya lo informó Schreier", dijo el autor de la publicación original en ResetEra. "Y es muy probable que la lancen como un gran título independiente, ya sea gratuito o por unos 30 dólares. Querrán dedicarle todos los recursos y la atención que necesite, y que esta vez no sea un “complemento”".

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Algunos apoyan la idea de un juego independiente, mientras que otros creen que podría ser otra experiencia de 70 dólares.

"No me sorprendería que costara 70 dólares o más, jajaja", respondió un usuario.

GTA 6 se lanzará el 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Series S.

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