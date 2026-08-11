El CEO de Take-Two asegura que GTA 6 será una “ganga” pese a su precio de 80 dólares

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, defiende el precio base de 80 dólares de Grand Theft Auto 6

Afirma: "Nuestro objetivo es ofrecer a los consumidores mucho más valor del que les cobramos"

El director ejecutivo dice que GTA 6 será "una ganga increíble"

El CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, defendió el precio base de 80 dólares de Grand Theft Auto 6 y aseguró que Rockstar Games ofrecerá una experiencia que “superará las expectativas”.

Durante una sesión de preguntas y respuestas posterior al reporte financiero del primer trimestre del año fiscal 2027 de la compañía, Zelnick explicó que el precio del juego está relacionado con maximizar su valor al ofrecer una experiencia que perdure para los consumidores.

“Nuestro objetivo es ofrecer a los consumidores mucho más valor del que les cobramos”, afirmó Zelnick cuando le preguntaron por qué decidieron mantener el precio base de NBA 2K27 en 70 dólares, frente a los 80 dólares de GTA 6, así como sobre cómo Take-Two determinará el precio de otros títulos AAA “premium”. “Y la verdad es que el costo real de un videojuego AAA es mucho menor hoy de lo que era hace 20 años.

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“El precio no ha seguido el ritmo de la inflación. Y nuestro objetivo es continuar superando las expectativas de nuestros consumidores, porque la manera en que percibes cualquier experiencia es el resultado de la combinación entre la propia experiencia y lo que pagaste por ella”.

Continuó: “Así que decir que esperamos que Grand Theft Auto 6 sea una verdadera ganga en términos de experiencia sería quedarse muy corto, porque Rockstar Games es conocida por ofrecer mucho más de lo esperado”.

Zelnick también señaló el caso de GTA Online, que ya tiene 13 años, pero continúa atrayendo a millones de jugadores cada año, lo que sugiere que una experiencia premium puede mantener a los usuarios interesados sin importar su precio.

“Recuerden que han pasado 13 años desde el lanzamiento de GTA Online y la gente sigue estando muy involucrada”, afirmó. “En ocasiones tenemos niveles de participación récord. Así que ese es nuestro objetivo.

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“Nuestro objetivo no es maximizar el precio. En este caso, creo que lo que decidimos hacer tiene mucho sentido en el contexto de lo que estamos ofreciendo. Y esa es también la perspectiva con la que seguiremos adelante”.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre con dos ediciones: Estándar y Ultimate. Mientras que la primera tendrá un precio de 79.99 dólares / 69.99 libras, la más costosa Ultimate Edition, de 99.99 dólares / 89.99 libras, ofrecerá contenido adicional. Aunque inicialmente fue criticada por los fans, Zelnick informó a los analistas durante la sesión de preguntas y respuestas que está vendiendo más que la Edición Estándar.

Take-Two también reportó ingresos por 1,390 millones de dólares durante el periodo de preventa de GTA 6, cifra que Zelnick calificó como un “inicio excepcional de las preventas”, aunque no compartió cifras específicas de unidades vendidas.

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