La edición Ultimate de GTA 6 se está vendiendo más que la estándar, según el director ejecutivo de Take-Two, a pesar de la polémica por el precio...

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, afirma que hay más fans que están reservando la Edición Ultimate de Grand Theft Auto 6 en lugar de la Edición Estándar.

Dice que las ventas se están «inclinando más» hacia la Edición Ultimate de 100 dólares.

Zelnick tampoco puede garantizar si el juego tendrá un descuento para el Viernes Negro o para Navidad.

De acuerdo con Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive, la Ultimate Edition de Grand Theft Auto 6 está vendiendo más que la Edición Estándar.

En una entrevista reciente con CNBC (vía IGN), al ser cuestionado sobre si las cifras de preventa podrían estar equilibradas entre ambas versiones, el directivo afirmó que la Ultimate Edition, con un precio de $99.99 dólares / £89.99 e incluye el juego base y contenido adicional, está registrando más preventas que la Edición Estándar, de $79.99 dólares / £69.99.

“En realidad, se está inclinando más hacia la edición premium”, afirmó Zelnick, y sugirió que esto podría deberse a que los fans más apasionados son quienes están haciendo sus preventas. “Podría ser un reflejo del hecho de que los consumidores más entusiastas son los que están haciendo las preventas ahora”.

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Por el momento no se conocen las cifras de ventas exactas, pero si lo dicho por Zelnick es preciso, esto indicaría que la Ultimate Edition está teniendo un desempeño excepcional a pesar de las críticas iniciales de los fans.

Cuando Rockstar Games anunció las ediciones en junio junto con las preventas, los fans criticaron al estudio por sus tácticas “cuestionables”, debido a que parte del contenido exclusivo está bloqueado detrás de la Ultimate Edition. Se sabe que en algún momento estará disponible una mejora independiente para quienes compren la Edición Estándar, aunque Rockstar todavía no ha anunciado este contenido adicional.

A diferencia de la Edición Estándar, que incluye únicamente el juego base, la Ultimate Edition, que es más cara, ofrece una gran cantidad de extras, incluido contenido premium y exclusivo como misiones, tiendas y ubicaciones de Vice City, además de atuendos.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre, antes de Black Friday y Navidad. En la misma entrevista con CNBC, Zelnick fue cuestionado sobre la posibilidad de que el próximo juego recibiera algún descuento.

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El CEO no pudo dar una respuesta concreta, pero explicó que el precio de GTA 5 se mantuvo durante años, al señalar: “Obviamente nosotros establecemos nuestros precios y las tiendas pueden hacer lo que quieran”.

“No tenemos ninguna capacidad para controlar eso”, continuó Zelnick. “Así que, si reducen el precio, reducen su margen de ganancia por la venta. Hay situaciones en las que ciertos distribuidores reducen el precio para impulsar la demanda de otros productos que venden. No puedo decirles qué sucederá. Lo que sí puedo decir es que mantuvimos nuestro precio para Grand Theft Auto 5 durante mucho tiempo, mucho más de lo habitual para un lanzamiento estándar de una propiedad de entretenimiento”.

Durante el informe financiero más reciente de Take-Two, la compañía matriz de Rockstar reportó ingresos por 1,390 millones de dólares durante el periodo de preventa de GTA 6, cifra que Zelnick calificó como un “inicio excepcional de las preventas”.

Los fans también pueden esperar ‘Grand Theft Auto 6: An Extended Look’, que se estrenará en Netflix el 27 de agosto

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