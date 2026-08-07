¿Te preguntas por qué GTA 6 es un código en una caja? El director ejecutivo de Take-Two dice que es porque los videojuegos ya son "en más del 90% digitales"

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two, ha explicado por qué las copias físicas de Grand Theft Auto 6 vienen con un código dentro de una caja

Zelnick dijo que el negocio de la empresa es "bien más del 90% digital"

Agrega que Rockstar fijó bien los precios de las ediciones Estándar y Definitiva y que «las preventas han sido excepcionales»

El CEO de Take-Two, Strauss Zelnick, defendió la decisión de la compañía de lanzar ediciones físicas de Grand Theft Auto 6 que incluyen únicamente un código para descargar el juego en lugar de un disco.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con inversionistas, Zelnick fue cuestionado sobre el plan de Sony de poner fin a la producción de discos para videojuegos en enero de 2028. Aunque el CEO no abordó directamente el tema, sugirió que el formato físico de GTA 6 no representa un factor relevante, ya que más del 90% del negocio de Take-Two es digital (vía Jason Schreier).

"Nuestro negocio se distribuye en más de un 90% de forma digital", afirmó Zelnick. "Ya es un negocio digital".

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Cuando Rockstar Games finalmente anunció el precio de GTA 6, también confirmó que las copias físicas no incluirán un disco, sino un código de descarga, algo que generó cierta controversia.

Hasta ahora, Take-Two no había abordado la situación, pero todo parece indicar que la decisión de prescindir de los discos responde a que las ventas digitales resultan más rentables para la compañía.

En una conversación por separado con The Game Business sobre el mismo tema, el medio señaló que las tiendas físicas han sido un importante canal de marketing para juegos como GTA. Zelnick consideró que era "un buen punto" y explicó que "por eso ofrecemos un código en la caja". Una vez más, destacó que el negocio de Take-Two es "más de 90% digital".

Take-Two también reveló (vía Variety) que obtuvo 1,390 millones de dólares por las preventas de GTA 6 en apenas cinco días, en lo que Zelnick describió como ventas "sin precedentes y sorprendentes".

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Los jugadores podrán elegir entre una Edición Estándar de $79.99 dólares / £69.99 y una Edición Ultimate de $99.99 dólares / £89.99, esta última con una colección exclusiva de contenido adicional, algo que tampoco ha sido del agrado de algunos fans.

Sin embargo, de acuerdo con Zelnick, Rockstar estableció precios adecuados para ambas ediciones.

"Creo que Rockstar acertó tanto con el precio de esta edición estándar como con el de la edición deluxe [Ultimate Edition], y creo que no hay duda de que los consumidores están realmente entusiasmados con ambas", afirmó Zelnick.

"Y creo que, dependiendo de tu capacidad de pago y de qué tan apasionado seas como consumidor, puedes elegir entre ellas. Pero las preventas han sido excepcionales y también estamos satisfechos con la distribución de ventas entre ambas".

GTA 6 llegará el 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Xbox Series S. Un nuevo vistazo al juego, titulado Grand Theft Auto 6: An Extended Look, se estrenará en Netflix el 27 de agosto.

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