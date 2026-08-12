El CEO de Take-Two defiende el adelanto extendido de GTA 6 exclusivo temporalmente de Netflix y asegura que es “parte de la estrategia de marketing de Rockstar Games”

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, ha defendido el especial "Grand Theft Auto 6: An Extended Look", que se estrena en Netflix.

Dijo que se trata de una "colaboración sin precedentes con Netflix" y que es un "gran socio de mercadotecnia para nosotros".

Zelnick sugirió que la exclusividad temporal no es un problema, ya que el contenido estará disponible en YouTube unas horas más tarde.

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, ha defendido que el próximo video "Grand Theft Auto 6: An Extended Look" esté disponible en exclusiva en Netflix durante un tiempo.

Durante una sesión de preguntas y respuestas tras la presentación del informe financiero del primer trimestre del año fiscal 2027 de la editorial, se le preguntó al director ejecutivo por qué se tomó la decisión de que "Grand Theft Auto 6: An Extended Look" fuera una exclusiva temporal de Netflix cuando se estrene el 27 de agosto.

El estreno, que pone en marcha la campaña de marketing de GTA 6 a toda marcha antes del lanzamiento del juego a finales de este año, fue criticado por algunos, ya que implica que los fans que no tengan una suscripción a Netflix tendrán que pagar una cuota para verlo. Sin embargo, esto no parece ser una preocupación para Take-Two, ya que el video estará disponible de forma gratuita en YouTube seis horas después.

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"Esta es una asociación sin precedentes con Netflix", dijo Zelnick. Son un excelente socio de mercadotecnia y distribución para nosotros, como ya saben.

"También colaboramos con prácticamente todas las redes sociales del mundo. Esto forma parte de la estrategia de mercadotecnia de Rockstar Games. Estamos emocionados de que todos puedan ver un avance extendido de Grand Theft Auto 6".

En cuanto a lo que pueden esperar los fans, Zelnick no pudo dar ninguna pista, aunque se especula que el avance extendido podría incluir finalmente el tan esperado tráiler de jugabilidad.

"No estoy preparado para decirles cómo va a ser", dijo, "pero tengo muy buenas sensaciones al respecto. Y, por supuesto, unas seis horas después del estreno inicial en Netflix, estará disponible en el canal de Rockstar Games en YouTube, y creo que, en última instancia, en muchos otros canales".

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GTA 6 saldrá a la venta el 19 de noviembre para PS5, Xbox Series X y Series S, y según Zelnick, la Edición Ultimate del juego, que cuesta 100 dólares, se está vendiendo más que la Edición Estándar, a pesar de cierta controversia en torno al precio.

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