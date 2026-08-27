Netflix confirma que el "GTA 6 Extended Look" tiene una duración oficial de poco menos de media hora y que se grabó en la versión básica de la PS5

El especial "Grand Theft Auto 6: An Extended Look" tendrá una duración de 26 minutos

Netflix ha dado a conocer los primeros detalles antes de su estreno, que tendrá lugar hoy mismo

Se confirma que todas las imágenes mostradas se grabaron directamente del juego en la versión básica para PS5

Netflix ha revelado los primeros detalles del próximo vídeo extendido de Grand Theft Auto 6, incluida su duración, y ha confirmado que todas las imágenes que se mostrarán se grabarán en la versión básica de la PlayStation 5.

El tan esperado "Grand Theft Auto 6: An Extended Look" se estrenará hoy mismo en Netflix a las 3 p. m. ET / 8 p. m. BST / 28 de agosto a las 5 a. m. AEST, lo que permitirá a los fans conocer más a fondo el juego más esperado de todos los tiempos.

Ha habido mucha especulación antes del evento sobre lo que ofrecerá el avance extendido, y muchos fans esperan ver por fin el tan esperado gameplay y, tal vez, el tráiler 3.

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Ahora, Netflix ha revelado detalles adicionales a solo unas horas del evento, confirmando que todo lo que se muestre se grabará en la versión básica de la PS5.

"La nueva entrega de la exitosa serie llega 13 años después del debut de Grand Theft Auto V, el mismo año en que Netflix comenzaba su incursión en la programación original", se lee en la publicación de Netflix en Tudum.

"Capturado íntegramente a partir de imágenes del juego en PlayStation 5, este avance extendido del próximo Grand Theft Auto muestra la evolución más grande y envolvente de la serie hasta la fecha".

the GTA 6 extended look will be 26 minutes long and captured on PS5 pic.twitter.com/5KWmSTeCwVAugust 27, 2026

Además, parece que la duración del avance extendido de GTA 6 será de 26 minutos, según el periodista de The Verge, Tom Warren, quien compartió una captura de pantalla de la página móvil actualizada en X.

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Es mucho más corto de lo que esperaba, pero sigue siendo lo suficientemente largo como para ofrecer una buena cantidad de imágenes del juego con las que los fans puedan deleitarse antes del lanzamiento del juego el 19 de noviembre.

Si no puedes ver el avance extendido de GTA 6 cuando se estrene en Netflix, no te preocupes, porque estará disponible de forma gratuita seis horas después en YouTube a las 9 p. m. ET del 27 de agosto / 2 a. m. BST / 11 a. m. AEST del 28 de agosto.

“Los lanzamientos de Grand Theft Auto se han convertido en momentos culturales por derecho propio. La expectación y el entusiasmo en torno a Grand Theft Auto 6 no tienen precedentes, y nos sentimos honrados de que Rockstar Games se haya asociado con nosotros para estrenar la próxima entrega de la historia de Grand Theft Auto primero con los miembros de Netflix», dijo Brandon Riegg, vicepresidente de series de no ficción, en la publicación de Tudum.

"Es un reflejo de lo que esperamos que Netflix se convierta: un lugar donde las historias más ambiciosas, de cualquier medio, puedan llegar a la mayor audiencia posible".

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