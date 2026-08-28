GTA 6 será un juego enorme y el más largo de Rockstar hasta la fecha, ya que el estudio confirma que puede llevar hasta 80 horas completarlo

Completar Grand Theft Auto 6 puede llevar hasta 80 horas

Rob Nelson, jefe de desarrollo, dice que le tomó 80 horas completar el juego, incluyendo la historia principal y algunos "objetivos opcionales con ramificaciones narrativas"

Esto convierte a GTA 6 en el juego más largo de Rockstar hasta la fecha

Espero que los fans de Grand Theft Auto 6 hayan pedido suficiente tiempo libre en el trabajo, porque terminar el juego podría tomar hasta 80 horas, y eso solo para completar la historia principal.

En una nueva entrevista con The New York Times, Rob Nelson, director de desarrollo y codirector del estudio Rockstar North, reveló que su partida le tomó 80 horas, incluyendo la historia principal y algunos “objetivos opcionales con repercusiones narrativas”.

Aunque no sabemos cuáles son estos “objetivos opcionales”, suenan como misiones secundarias que afectan el desenlace de la historia, como misiones personales relacionadas con Lucia o Jason.

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Esto significa que el juego podría tomar hasta 100 horas, o incluso más, si los jugadores quieren dedicar tiempo a explorar Leonida y Vice City, participar en actividades interactivas, completar misiones secundarias y hacer de las suyas en el enorme mundo abierto.

“Espero que haya personas que quieran levantarse, tomar una taza de café, ducharse, vestirse, salir a hacer un poco de ejercicio”, dijo Nelson. “Interactuar con algunas personas, explorar, quizá meterse en problemas. Robar algunos lugares, ganar algo de dinero”.

Como referencia, la historia de GTA 5 toma alrededor de 30 horas en completarse, mientras que Red Dead Redemption 2 puede tomar hasta 60 horas. Esto convierte a GTA 6 en el juego más grande y extenso de Rockstar hasta ahora.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre a PS5, Xbox Series X y Xbox Series S, y Rockstar ha confirmado que funcionará a 30 fps en consolas durante su lanzamiento.

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