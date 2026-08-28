GTA 6 llegará a 30 fps en PS5 y Xbox “por ahora”, confirma Rockstar; y aunque los 60 fps serían posibles, lo que realmente queremos ver es un modo a 40 fps

Grand Theft Auto 6 se lanzará a 30 fps en PS5, Xbox Series X y Xbox Series S

Según se informa, Rockstar podría agregar modos de mayor rendimiento después del lanzamiento

Las imágenes del «GTA 6 Extended Look» se ejecutaron en la versión básica de la PS5, lo que significa que todo lo que vieron los fans fue a 30 fps

Grand Theft Auto 6 no funcionará a 60 fps y, según informes, se lanzará a 30 fps en consolas, aunque Rockstar Games podría agregar más modos de rendimiento posteriormente.

Eso es lo que afirma el YouTuber Davy Jones, un creador de contenido que recientemente visitó Rockstar North para probar GTA 6. Jones informó que Rob Nelson, director de desarrollo y codirector del estudio Rockstar North, le dijo que actualmente el juego funciona a 30 fps en consolas durante su desarrollo.

Flow Games también entrevistó a Jones sobre su visita al estudio (traducido por Kotaku) y señaló que el rendimiento podría cambiar después del lanzamiento.

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“Según Rob Nelson, director de desarrollo y codirector de Rockstar North, durante este periodo de desarrollo, las consolas ejecutan el juego a 30 fotogramas por segundo”, señala el reporte de Flow Games.

“Según el director, todavía es necesario consultar al equipo técnico para determinar si habrá una opción de 60 fps en el lanzamiento (o en el futuro). También enfatizó que actualmente no tiene detalles sobre la resolución y otras características técnicas, como el uso de Ray Tracing, pero el rendimiento, por ahora, es de 30 fps”.

Por ahora, Rockstar tampoco ha confirmado si el juego funcionará a 60 fps en PS5 Pro.

Anoche, el esperado Grand Theft Auto 6: An Extended Look finalmente se estrenó y ofreció una mirada profunda a la jugabilidad, las cinemáticas y los coprotagonistas Jason y Lucia.

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El material luce increíble y se confirmó que funciona en una PS5 estándar, y ahora que sabemos esto, significa que la presentación extendida también estaba limitada a 30 fps.

Como señala el editor en jefe de TechRadar, Rob Dwiar: “La enorme cantidad de trabajo técnico y el nivel de detalle que probablemente tendrá GTA 6 seguramente se traducirán en una gran demanda para la GPU y la CPU de una consola”, razón por la que un modo de 40 fps en PS5 Pro sería el equilibrio perfecto.

Por si te lo perdiste, aquí están los 16 nuevos detalles de GTA 6 que descubrimos durante la gran presentación Extended Look, incluyendo un sistema de combate mejorado, mecánicas de juego interactivas, pistas sobre la historia y mucho más.

GTA 6 llegará el 19 de noviembre a PS5, Xbox Series X y Xbox Series S.

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