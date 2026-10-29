El próximo objetivo de Hitman será un podcaster "ruidoso, paranoico y completamente obsesionado con crear contenido", interpretado por un influencer de la vida real

Se ha revelado el próximo objetivo esquivo de Hitman

En esta misión de tiempo limitado, el Agente 47 deberá acabar con un molesto podcaster

El objetivo será interpretado por el creador de contenido del mundo real Seán McLoughlin

Se ha revelado el próximo objetivo escurridizo de Hitman, y es algo que podría suceder en 2026.

A partir del 29 de octubre, los jugadores podrán eliminar a Finn Colton, un polémico creador de contenido millonario conocido en línea como «Finnvictus». En la misión, la ostentosa mansión del mapa existente de Hawke’s Bay se transformará en un espacio aún más sofisticado para la creación de contenido, con su propio estudio subterráneo y cámaras que transmiten todo en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El protagonista, el asesino calvo Agente 47, ha logrado entrar gracias a una invitación para aparecer en el podcast insignia del creador de contenido y tendrá que lidiar con un entorno en el que hay ojos observando casi por todas partes.

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(Image credit: IO Interactive)

Pero eso no es todo, ya que Colton es interpretado por Seán McLoughlin, mejor conocido como «Jacksepticeye», y el popular streamer presta tanto su imagen como su voz al personaje.

«He estado jugando Hitman con mi comunidad durante años, así que poder adentrarme de verdad en el Mundo del Asesinato es algo increíble», compartió McLoughlin.

«Finn es ruidoso, paranoico y está completamente obsesionado con el contenido, y interpretarlo fue una experiencia increíble. No veo la hora de ver todas las formas creativas en las que lo eliminarán».

La misión estará disponible de forma gratuita por tiempo limitado, aunque los fanáticos acérrimos de Hitman también podrán adquirir un paquete de contenido descargable (DLC) temático. Cuesta 7,99 $ / 6,99 £ e incluye acceso permanente a la misión a través del modo «Elusive Target Arcade», además de un nuevo traje y equipo exclusivo para probar.

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Hitman: World of Assassination ya está disponible para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X y Series S, Xbox One y PC, o como Hitman World of Assassination – Signature Edition para Nintendo Switch 2.

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