007 First Light por fin llegará a Nintendo Switch 2 el próximo año: "El equipo de desarrollo seguirá trabajando en optimizar el juego durante los próximos meses"

007 First Light se lanzará para Nintendo Switch 2 el 18 de marzo de 2027

El lanzamiento de esta edición estaba previsto originalmente para este año, pero se retrasó

IO Interactive afirma que seguirá «perfeccionando la optimización y el rendimiento del juego» en los meses previos a su lanzamiento

IO Interactive finalmente ha anunciado que 007 First Light se lanzará para Nintendo Switch 2 el 18 de marzo de 2027.

La fecha de lanzamiento es mucho más tardía de lo prometido inicialmente —IOI había dicho originalmente que la edición para Switch 2 llegaría este año, después del lanzamiento del juego para PS5, Xbox y PC en mayo—; sin embargo, ahora se afirma que el retraso le dio al equipo tiempo adicional para resolver problemas de rendimiento y que seguirá mejorando la optimización en los próximos meses.

"Desde que se anunció un tiempo adicional de desarrollo para garantizar la calidad de la experiencia que esperan los jugadores, IO Interactive ha presentado versiones de prueba de 007 First Light tanto en la Gamescom como en el Tokyo Game Show, donde los jugadores y la prensa tuvieron su primera oportunidad de experimentar el mundo de Bond en el hardware de Nintendo", declaró IOI en un comunicado.

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"La respuesta de los jugadores en ambos eventos ha sido positiva, lo que refleja el progreso que se está logrando en todo el juego a medida que el desarrollo continúa hacia el lanzamiento".

El estudio agregó que "el equipo de desarrollo aprovechará los próximos meses para seguir perfeccionando la optimización y el rendimiento del juego en Nintendo Switch 2, asegurándose de que cumpla con el estándar que los jugadores esperan en el lanzamiento".

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Además de la fecha de lanzamiento para Switch 2 y un nuevo tráiler de jugabilidad ejecutado en la consola, ya se puede reservar «007 First Light – Edición Deluxe» por 69.99 $ / 69.99 £.

La Edición Deluxe incluye los artilugios "Encendedor reluciente", "Audífonos relucientes", "Pistola de dardos reluciente" y "Lápiz reluciente", además de cuatro atuendos adicionales: "El Día de Muertos", "El explorador del desierto", "El ancla silenciosa" y "El operador caballeroso".

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Además, la Edición Especial de 007 First Light para Switch 2 también está disponible exclusivamente en Amazon, lo que les da a los jugadores acceso al "Esmoquin clásico".

Quien reserve el juego para Switch 2 también recibirá acceso anticipado al traje "GoldenEye" en el momento del lanzamiento.

IOI lanzó a principios de este mes el primer gran contenido descargable (DLC) gratuito de 007 First Light, que incluía "New Game Plus", el "Modo Foto" y un nuevo nivel de dificultad "00", entre otras actividades.

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