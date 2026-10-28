El falso documental de tres partes de World of Warcraft: Forever, de Blizzard, te invita a explorar el "extraño y maravilloso mundo" de Azeroth junto al comediante Bill Bailey

Blizzard ha lanzado un falso documental titulado "World of Warcraft: Forever"

El programa está realizado junto con el comediante británico Bill Bailey

Guía a los espectadores a través del "mundo extraño y maravilloso" de Azeroth

Si alguna vez has sentido curiosidad por el mundo y los entornos de World of Warcraft, así como por todos sus extraños y maravillosos habitantes, Blizzard Entertainment acaba de lanzar un nuevo falso documental de tres partes que explora todo lo que hay que saber sobre el último juego de la compañía, World of Warcraft: Forever. Eso sí, no te lo tomes demasiado en serio.

Esto se debe a que la serie documental está a cargo del famoso comediante y músico británico Bill Bailey, quien presta su voz y su personaje del juego a la serie mientras guía a los espectadores por el tan querido mundo de Azeroth, que ha sido reinventado para el lanzamiento de World of Warcraft: Forever el 4 de noviembre de 2026.

«Siempre me ha fascinado el mundo natural», dijo Bailey, «pero nada te prepara del todo para Azeroth. Las criaturas son extraordinarias, los paisajes son impresionantes y, a diferencia de muchos otros documentales sobre la naturaleza en los que he participado, logré mantenerme seco y que nada me mordiera. Fue muy divertido explorar este mundo extraño y maravilloso», afirmó Bill Bailey.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Bailey ha adoptado la identidad de un aventurero enano para la serie, que, según Blizzard, recorrerá "algunas de las regiones más emblemáticas de Azeroth, desde los bosques de Elwynn hasta las heladas tierras salvajes de Winterspring". También puedes esperar "un documental fuera de lo común con múrlocs, kobolds y muchos más de los habitantes más fascinantes del mundo".

Pronto habrá más episodios

(Image credit: Blizzard Entertainment)

Se ha hablado mucho sobre World of Warcraft: Forever; Blizzard ha declarado que quiere enfocarse en la «trama fundamental de Warcraft» y que ha llenado el mundo del juego con contenido secreto «que a la gente le va a tomar mucho tiempo encontrar». Esto ha despertado el interés de muchos jugadores por ver qué se viene, y el período de beta se ha extendido para que los fans tengan más tiempo de explorar el mundo antes de su lanzamiento completo.

El primer episodio de World of Warcraft: Planet Azeroth ya está disponible en el canal oficial de YouTube de World of Warcraft, y el segundo episodio se estrenará el 31 de octubre de 2026. El episodio final se lanzará el 1 de noviembre, tres días antes del lanzamiento de World of Warcraft: Forever.

Esto podría convertirlo en el preludio ideal para un juego que esperamos con entusiasmo, aunque con algunas reservas. Si Blizzard y Bailey logran dar en el clavo, podría haber mucho que esperar.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds.