Buenas noticias para los jugadores de World of Warcraft: Forever - Blizzard extendió la beta y abrirá las reservas de nombres antes del lanzamiento del juego en noviembre

La beta de World of Warcraft: Forever se ha extendido hasta el 23 de octubre

Los usuarios de la beta tendrán más tiempo para jugar antes del lanzamiento del MMO el 4 de noviembre

Las reservas anticipadas de nombres también estarán disponibles del 27 de octubre al 3 de noviembre

Blizzard Entertainment ha extendido la beta de World of Warcraft: Forever, lo que les brinda a quienes tienen acceso más tiempo de juego en Azeroth, antes del lanzamiento oficial del juego.

WoW: Forever se lanzará el 4 de noviembre, y en un principio se esperaba que el popular período de beta terminara el 20 de octubre. Sin embargo, Blizzard ha anunciado en X que ahora se ha extendido hasta el 23 de octubre a las 10:00 a. m. PT / 1:00 p. m. ET / 6:00 p. m. BST.

Además, el estudio ha confirmado que la reserva anticipada de nombres para Forever estará disponible del 27 de octubre al 3 de noviembre, «dando a los jugadores la oportunidad de asegurar los nombres que formarán parte de sus aventuras en Azeroth».

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Durante este período, los jugadores que cumplan con los requisitos, incluidos aquellos que hayan comprado por adelantado el Paquete Heroico de Skyborne, el Paquete Épico de Skyborne, la Colección Warcraft Forever de tiempo limitado, la Actualización Digital o la Edición de Coleccionista, podrán crear y reservar nombres para un máximo de tres personajes en total en todos los conjuntos de reglas.

Good News, Everyone! Starting Oct 27, reserve your first THREE characters’ names for WoW: Forever! The Beta is also extending to 10 AM PDT on Oct 23 🚨 Full details: https://t.co/Ydqh6rzb6b https://t.co/SEhcMgg9bVOctober 20, 2026

«Esto significa que, si creas dos personajes en un conjunto de reglas de PvP, solo podrás crear un personaje más en un conjunto de reglas normal o de juego de rol», explicó Blizzard. «Esta restricción solo se aplica a la reserva anticipada de nombres».

TechRadar Gaming entrevistó recientemente a Blizzard sobre WoW: Forever, incluyendo la controvertida nueva raza de los Skyborne del MMO, disponible tanto para la Alianza como para la Horda.

El equipo afirmó que tiene una «gran historia» que contar con los Skyborne y, respecto a su decisión de hacer que los Skyborne sean accesibles para ambas facciones, señaló: «se trata principalmente de intentar evitar un desequilibrio de población que podría evitarse».

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Blizzard también confirmó que no planea agregar ninguna raza moderna de WoW, ya que el juego existe en su propia línea de tiempo, al tiempo que compartió su filosofía de diseño para crear una auténtica experiencia «Classic Plus», y que está trabajando activamente para combatir el intercambio de dinero real (RMT) en WoW: Forever.

Las clases de WoW: Forever tampoco se modernizarán, pero recibirán una «profundidad cautivadora».

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