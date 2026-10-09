Blizzard explica su visión de “Classic Plus” y cómo WoW: Forever busca mantenerse fiel al diseño, ritmo y tono del juego original

Blizzard Entertainment ha compartido su filosofía de diseño para crear una auténtica experiencia “clásica” de World of Warcraft: Forever.

El estudio afirma que hay cuatro pilares de diseño que utiliza para desarrollar la versión “vanilla”.

Sin embargo, dado que el juego se lanzará en 2026, existe el reto de equilibrar la estética del juego; Blizzard afirma: “Necesitamos recrear esa era ‘vanilla’ para la sustentabilidad a largo plazo de este juego”.

El equipo de World of Warcraft: Forever de Blizzard Entertainment compartió su filosofía de diseño para crear una experiencia auténtica de “Classic Plus”, sin dejar de encontrar ese “punto medio adecuado” para el público moderno.

En una entrevista con TechRadar Gaming, en la que el equipo también abordó la polémica inclusión de la nueva raza Skyborne, explicó que es importante mantenerse fiel a la experiencia original de WoW, conocida como “vanilla”, con la que muchos fans del MMO están familiarizados. También señaló que existen cuatro pilares fundamentales que sigue mientras trabaja para ampliar el juego.

“La filosofía consiste, en gran medida, en tomar el mundo original de WoW, la versión ‘vanilla’, y construir sobre él de una manera que se mantenga fiel al diseño, el ritmo y el tono fundamentales del juego original”, explicó Blizzard. “Mantenemos la esencia clásica al apegarnos firmemente a nuestros pilares de diseño cada vez que consideramos introducir un cambio”.

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Estos pilares son: fomentar y proteger las experiencias sociales, ofrecer una experiencia accesible y familiar, hacer del mundo el protagonista y priorizar el viaje por encima del destino.

“Desarrollamos esos pilares mientras jugábamos distintas versiones de Classic a lo largo de los años, y tienen una base sólida en WoW vanilla”, explicó el estudio. “Dicho esto, no solemos pensar tanto en términos de si algo es ‘clásico’, sino que simplemente evaluamos las decisiones que tomamos en función de esos pilares. Si una idea no contribuye a ellos, no la implementamos. En cierto modo, es otra manera de decir lo mismo, pero la distinción es algo importante”.

Aunque conservar esa sensación “clásica” es fundamental para WoW: Forever, Blizzard también ha incorporado elementos visuales modernos, como nuevos efectos de iluminación y técnicas de renderizado, que contribuyen a la inmersión. El estudio explicó que uno de sus “grandes desafíos” fue “encontrar un buen punto medio” para los recursos gráficos, al equilibrar la apariencia de la versión vanilla con el aspecto más moderno de la versión actual del juego.

“El objetivo no es crear recursos gráficos que parezcan hechos en 2004, pero tampoco buscamos que tengan el nivel de fidelidad visual del WoW moderno”, señaló Blizzard. “Necesitamos alcanzar la estética de la era vanilla para garantizar la sostenibilidad de este juego a largo plazo. En cuanto a lo que entendemos por la era vanilla, podría tratarse de algo que hubiera existido en Vanilla, Burning Crusade o Wrath of the Lich King.

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“Este es un juego que lanzaremos en 2026, y hemos realizado muchos cambios en la iluminación, el renderizado y otros aspectos del motor gráfico. Lo ideal es encontrar un nivel de fidelidad visual que encaje con nuestro enfoque de ‘WoW como lo recuerdas, no como era’, que también se vea bien junto a algunos de los recursos gráficos más antiguos y que aproveche al máximo las nuevas actualizaciones tecnológicas”.

En la misma conversación, Blizzard también confirmó que está monitoreando el comercio con dinero real (RMT) en WoW: Forever y que trabaja para reducir los problemas relacionados con los bots, cuyas infracciones podrían derivar en bloqueos permanentes.

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