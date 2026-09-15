El director de Diablo 5 dice que “la pasión constante” hizo posible Diablo 2: Resurrected y permitió a Blizzard usarlo como inspiración moderna: “Podemos verlo con los ojos de hoy”

Diablo 5 contará con características inspiradas en Diablo 2 y Diablo 2: Resurrected

El director sénior del juego, Joe Shely, afirma que el equipo pudo recurrir a Resurrected como fuente de inspiración moderna debido a que es un título muy reciente

Afirma que el equipo puede "analizarlo desde la perspectiva actual"

El director sénior del juego Diablo 5, Joe Shely, señaló que el éxito de Diablo 2: Resurrected le ha permitido a Blizzard utilizar el juego como inspiración moderna para la próxima entrega de la saga.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante BlizzCon, después del anuncio de Diablo 5, Shely explicó cómo los juegos anteriores ayudaron al equipo a encontrar inspiración moderna para la próxima entrega.

En lugar de retroceder 20 años y simplemente mirar Diablo 2, el equipo utilizó su remasterización de 2021, Diablo 2: Resurrected, para encontrar ideas. El desarrollador señaló que el juego cobró vida gracias a una comunidad de fans apasionada y que el trabajo continuo en él ha beneficiado el desarrollo de Diablo 5.

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“Sin duda, estamos muy satisfechos con la respuesta a Diablo 2: Resurrected”, señaló Shely. “La razón por la que existe Diablo 2: Resurrected es, en primer lugar, por la pasión constante de los jugadores, por la pasión que siguen teniendo por Diablo 2. Así que tanto el honor de tener un juego que los jugadores adoran como la posibilidad de agregarle nuevo contenido nos han dado la oportunidad de analizarlo como fuente de inspiración”.

El sistema de objetos de Resurrected, desde las armas y el botín hasta las armaduras, es una de las características principales que Blizzard utilizó como inspiración. Shely también señaló que las funciones modernas del juego fueron igual de importantes, ya que fue creado y lanzado hace relativamente poco tiempo.

“Debido a que Diablo 2: Resurrected existe actualmente junto a Diablo 4, podemos analizarlo desde la perspectiva actual y no simplemente tener que regresar, ya sabes, 20 años atrás y pensar en cómo trasladar las lecciones de hace 20 años. Podemos aprender de D2, pero también de lo que existe hoy”.

Diablo 5 se encuentra en desarrollo y llegará en la primavera de 2029.

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