Ya se ha revelado una nueva clase de Diablo 5: el Caballero de la Plaga, descrito como "la muerte andante" en el campo de batalla, mientras que también se han confirmado dos clases que regresan

Los desarrolladores de Diablo 5 confirmaron una nueva clase para el juego en la BlizzCon 2026

El Caballero de la Plaga propagará y luego consumirá enfermedades por todo el campo de batalla para sacar provecho de ellas

También se han confirmado ya dos clases que regresan

Ya se han confirmado tres clases de Diablo 5, y los desarrolladores del juego incluso han dado detalles sobre una clase completamente nueva que se incorporará al juego durante el panel «Diablo 5: Forjando la próxima era», que vimos en la BlizzCon 2026 en Anaheim.

«El Caballero de la Plaga es la primera clase nueva que se unirá a Diablo 5», dijo Joe Shely, director del juego. «Es una clase con armadura pesada; es la muerte andante».

Al dar más detalles, Shely dijo: «Vas a recorrer el campo de batalla, propagando enfermedades y consumiéndolas para obtener poder». Esto suena increíblemente letal, venenoso y francamente inmundo.

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Además de confirmar que las clases Cazador de demonios y Monje regresarán en Diablo 5, Shely también agregó que «Diablo 5 se lanzará con más clases que nunca, y no me refiero solo a más clases que en cualquier otro juego de Diablo al momento de su lanzamiento. Me refiero a más clases en total».

Es probable que las clases que regresan sean muy bien recibidas por la comunidad.

Al concluir la descripción de las clases, Shely reforzó las características clave de las clases de Diablo, diciendo que «son accesibles. Puedes lanzarte de inmediato; puedes divertirte mucho jugando con ellas desde el primer momento. Pero también hay un profundo dominio del ARPG y una gran variedad de configuraciones que explorar».

Espero que se revelen más clases y más información sobre ellas en los próximos meses, a medida que sepamos más sobre el juego en el largo camino previo a su lanzamiento en la primavera de 2029.

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