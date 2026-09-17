El director sénior de Diablo 5 afirma que el juego contará "tres historias", que incluyen el pasado, la desolación actual provocada por la conquista de Diablo y el futuro "terror que se avecina" en Santuario

Diablo 5 contará historias del pasado, el presente y el futuro; a este último, Blizzard lo denomina "el terror en formación".

Los jugadores podrán visitar biomas que han sido tomados por los Comandantes del Terror de Diablo.

La directora narrativa, Jennifer Hepler, afirma que estos biomas pueden cambiar dependiendo de quién esté al mando, y que "es una experiencia completamente nueva" cada vez que los vuelves a visitar.

Blizzard ha confirmado que Diablo 5 contará historias que abarcarán el pasado, presente y futuro de la conquista de Sanctuary por parte de Diablo, lo que tendrá un impacto visual en los biomas que los jugadores podrán explorar.

La próxima entrega de la serie de exploración de mazmorras con vista isométrica ha sido anunciada y llevará a los jugadores de regreso al reino mortal de Sanctuary. Sin embargo, la humanidad ha caído en un apocalipsis y la tierra ha sido conquistada y transformada por Diablo y su ejército.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante BlizzCon, después de la revelación del juego, el director sénior del juego, Joe Shely, explicó qué tan diferente será Sanctuary para los jugadores y señaló que viajarán por el continente occidental, donde encontrarán distintos biomas que han sido invadidos.

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Shely dijo que Diablo 5 tiene “tres historias que estamos contando” dentro de este mundo transformado: las historias del pasado, la época en la que Diablo tomó el control y cuando él y sus Dread Commanders llegaron a Sanctuary, además de la “desolación” del presente.

“No hay personas por aquí”, señaló. “Hay muy pocos sobrevivientes. De vez en cuando, puedes encontrar a un humano para añadirlo a tu caravana, y puede aportar algo para ayudarte”.

También está el futuro, que los Dread Commanders están convirtiendo activamente en un puesto avanzado del infierno, algo que el equipo ha denominado “terror forming”.

“Lo llamamos terror forming porque estos Dread Commanders realmente transformarán el entorno, transformarán el bioma en una versión del infierno que está relacionada con los poderes personales y los poderes de la estación”, explicó Shely.

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Los jugadores podrán volver a visitar estas zonas ocupadas y, si hay un Dread Commander diferente destinado ahí, “se verá completamente diferente”.

“El mundo procedural nos proporciona muchas herramientas para conseguirlo”, añadió la directora narrativa Jennifer Hepler. “Puedes ir a un lugar y este estar bajo el control del Dread Commander de la No Muerte, por lo que estará lleno de zombis y cosas por el estilo. Después, más adelante en el juego, podrías regresar y descubrir que la humanidad lo recuperó o que otro Dread Commander tomó el control, y el entorno será completamente diferente como resultado de ello.

“Así que cada vez que vayas a algún lugar, será una experiencia completamente nueva y habrá descubrimientos nuevos constantemente”.

Diablo 5 se encuentra en desarrollo y tiene previsto su lanzamiento para la primavera de 2029.

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