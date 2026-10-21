El productor de Anomalith revela que los espacios liminales, como los Backrooms, inspiraron el próximo shooter de supervivencia en tercera persona

Anomalith podría ser uno de los lanzamientos más interesantes de 2026. Se trata de un juego de disparos y supervivencia en tercera persona ambientado en una visión retorcida y retro de Japón, lo que supone un cambio radical respecto a los juegos de rol (RPG) que suele publicar FuRyu Corporation.

Parece casi la versión de la empresa de Resident Evil, con la protagonista de 17 años, Reona Minazuki, aventurándose en zonas de anomalías mortales llenas de criaturas grotescas a instancias de una oscura organización gubernamental.

El combate con armas en tiempo real, la gestión de tu pequeño inventario y el control de la preciada munición son parte fundamental de cada misión. Cada partida se desarrolla en un formato casi similar al de los juegos de rescate y disparos, y entre misiones puedes usar los recursos que has recolectado para mejorar tu equipo.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

Sin embargo, hay más en Minazuki de lo que parece a simple vista, ya que la heroína es capaz de aprovechar un misterioso conjunto de poderes mutantes provocados por la exposición a estos entornos sobrenaturales. Hablé con el productor Gai Kidokoro por correo electrónico para saber un poco más sobre cómo tomó forma este proyecto y descubrir algo de lo que les espera a los jugadores.

Arsenal ampliado

Anomalith es el primer proyecto original de Kidokoro, quien se unió a FuRyu en la división de anime de la empresa —que ha colaborado en la producción de títulos exitosos como *¿Está mal intentar ligar con chicas en un calabozo?*— antes de dar el salto al sector de los videojuegos para dirigir algunos títulos con licencia. Trabajar en videojuegos «siempre ha sido un área que me interesaba», dice, y agrega que su carrera ha sido «un poco diferente a la de otros productores de FuRyu».

Por lo tanto, parece lógico que esté produciendo un proyecto bastante único, ya que Anomalith se destaca por ser el primer juego de disparos en tercera persona de FuRyu. Curiosamente, Kidokoro explica que se eligió este género porque tanto a él como al director «les encantan los juegos de disparos en tercera persona y las armas», y se propusieron crear algo basado en lo que les gusta.

«En lugar de pensar: “Vamos a desafiarnos deliberadamente con un género completamente diferente”, se trataba más bien de querer hacer un juego en un género que nos encanta personalmente», continúa.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

Esta fascinación por las armas de fuego parece evidente en el sistema de personalización de armas del juego, que permite a los jugadores «cambiar una gama bastante detallada de piezas», incluyendo una variedad de accesorios como «miras, empuñaduras, culatas y más». Estos te ayudan a personalizar la apariencia de cada arma, pero también brindan bonificaciones estadísticas que te ayudan en el campo de batalla.

(Image credit: FuRyu)

Al productor también le interesa destacar la capacidad del jugador para recolectar «piezas de equipo llamadas Artefactos que mejoran las estadísticas de tu personaje» y modificar tu configuración general.

«Estos incluyen elementos basados en el botín y al estilo hack-and-slash», adelanta, «y si logras equipar un Artefacto con valores extremadamente altos, algunas habilidades tienen el potencial de volverse increíblemente poderosas».

El equipo es muy consciente de que no todos estarán interesados en ajustar sus armas o experimentar con los detalles de las estadísticas de su personaje, por lo que el juego ofrece una gran variedad de opciones cosméticas para que los jugadores se vistan a su gusto; algunas ya están disponibles para probarlas en la reciente demo gratuita de Steam.

«Nos dimos cuenta de que hay bastante gente que no necesariamente disfruta tanto como nosotros al disparar su arma favorita, cuidadosamente personalizada», comienza Kidokoro. «Pensamos: “Quizás agregar atuendos y personalización para los personajes lo haría más divertido para esos jugadores”, y por eso terminamos incluyendo opciones tan detalladas de personalización de personajes. A juzgar por la respuesta a la demo, me alegra mucho que hayamos agregado la personalización de atuendos».

Uncanny valley (El valle inquietante)

(Image credit: FuRyu)

El diseño del mundo se perfila como una delicia, con un sinfín de detalles intrincados que explorar. De hecho, Kidokoro destaca esto como uno de los aspectos de la experiencia que más le entusiasma. «El equipo de desarrollo ha dedicado un esfuerzo tremendo al diseño de los Otros Mundos», explica. «Hay muchas áreas en las que, a primera vista, algo puede parecer nada más que un techo común y corriente, pero si te detienes y miras hacia arriba, es posible que encuentres algo que te provoque una verdadera sensación de inquietud».

Describe el concepto fundamental detrás de todo esto como la «ansiedad y el miedo que acechan en escenarios familiares» y revela que se inspiró en ideas populares sobre «espacios liminales, incluyendo cosas como las Backrooms», refiriéndose al meme viral que muestra pasillos interminables con papel tapiz y que recientemente inspiró una adaptación cinematográfica de terror.

"Dentro del equipo de desarrollo, a menudo usamos frases como “dale una atmósfera de espacio liminal” cuando discutimos la dirección visual".

(Image credit: FuRyu)

Esto se extiende a la banda sonora. Aparte del tema principal del juego, la música de Anomalith no incluye ninguna canción con voz. Sin embargo, el productor afirma que los fans «definitivamente pueden esperar con ansias la banda sonora» y advierte que «muchas de las canciones son bastante oscuras e inquietantes». Bromea: «Recomiendo escucharlas durante el día».

Aunque Anomalith parece muy diferente, los fans de larga data de FuRyu reconocerán algunos elementos comunes que comparte con los juegos anteriores de la editorial, como el enfoque en un protagonista adolescente. Kidokoro cree que las razones detrás de este motivo en particular "varían" según el título, pero personalmente considera "que es más fácil para el público identificarse emocionalmente con personajes más jóvenes".

"Ver a chicos y chicas enfrentarse a circunstancias irracionales y, en última instancia, superarlas, también puede resultar más esperanzador y conmovedor que una historia centrada en adultos", continúa. "Por supuesto, hemos recibido influencias de otros juegos. Sin embargo, tratamos de mantener esas influencias como referencias en lugar de simplemente copiarlas. Nuestro criterio principal es siempre si un elemento en particular es necesario para que los jugadores disfruten del mundo y la experiencia de Anomalith".

Podremos descubrir si esta fórmula da resultados cuando Anomalith se lance para Nintendo Switch 2, PC y PlayStation 5 el 29 de octubre de 2026.

Sigue a TechRadar en Google Noticias y añádenos como fuente preferida para recibir nuestras noticias, reseñas y opiniones de expertos en tus feeds. ¡Asegúrate de hacer clic en el botón "Seguir"!