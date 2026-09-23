Los juegos del creador de Cairn y Furi son tan diferentes que “nuestro próximo juego podría ser un MMO de combinar 3 sobre la amistad”, bromea el director creativo Emeric Thoa

El director creativo de The Game Bakers dice que quiere que la gente «recuerde nuestros juegos para siempre»

Esto significa que el equipo puede tomar decisiones arriesgadas o que generen opiniones encontradas, pero vale la pena para crear un público apasionado

Ha dado sus frutos con juegos como Cairn, que ha recibido excelentes críticas y ha sido reconocido con premios, y está a punto de lanzar su primer DLC

Es una broma, obviamente, pero dado el catálogo de títulos que ha lanzado The Game Bakers hasta ahora, una parte de mí le cree al director creativo Emeric Thoa cuando me dice que «existe la posibilidad de que nuestro próximo juego sea un MMO de combinar tres sobre la amistad».

Es un testimonio de la creatividad y versatilidad del equipo el hecho de que pueda imaginar algo así junto al frenético juego de jefes Furi, el encantador RPG cooperativo Haven y la cautivadora aventura de escalada Cairn.

«Siempre creamos juegos con el objetivo de ofrecer una experiencia muy memorable. Todos nuestros esfuerzos, nuestras ideas y nuestras decisiones están orientados a que la gente recuerde nuestros juegos para siempre», explica Thoa.

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(Image credit: The Game Bakers)

Cairn definitivamente se quedó grabado en la memoria, ya que te enfrentaste a un ascenso agotador y exigente por el enorme Monte Kami junto a la escaladora profesional Aava. Aunque tal vez haya incluido algunos momentos tranquilos de exploración y una historia cautivadora, se centró casi exclusivamente en escalar una gran montaña.

Thoa reconoce que, al igual que con otros títulos de The Game Bakers, adoptar este enfoque de seguir y explorar una sola idea al máximo con el fin de crear algo impactante puede ser un gran riesgo.

“Esto a veces lleva a decisiones de diseño que dividen opiniones, pero preferimos que 10 personas nos amen apasionadamente a que cien simplemente nos aprecien”, dice Thoa.

(Image credit: The Game Bakers)

Todo esto ha dado sus frutos gracias a la excelente acogida que ha tenido Cairn, incluida una reseña de cuatro estrellas de mi parte. A Thoa también le complace que tanto los críticos como los jugadores hayan respondido bien al juego, con varias puntuaciones altas y reconocimientos en forma de premios.

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«Debería sentirme sumamente feliz y agradecida, pero la verdad es que, si la respuesta no hubiera sido tan positiva, ahora mismo estaría destrozada. Así que no me siento tan destrozada, y eso está bastante bien. Me enorgullece especialmente que la gente haya terminado por apreciar la innovación y la audacia de Cairn».

Con esa mentalidad, ¿qué sigue realmente para The Game Bakers? Bueno, está la primera parte del DLC "On the Trail" para "Cairn", que saldrá el 29 de octubre y que pude probar en la Gamescom. Después de eso, Thoa no tiene mucho más que revelar: "Es muy pronto para saberlo, y ni siquiera yo misma estoy segura".

Sea lo que sea, estoy seguro de que será fascinante.

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