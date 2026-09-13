Fool’s Theory dice que el mayor “desafío” al desarrollar Songs of the Past fue asegurarse de que la historia de Dandelion no “acaparara la atención”, ya que The Witcher 3 trata sobre Geralt

CD Projekt Red y Fool's Theory afirman que hubo desafíos narrativos durante el desarrollo de The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past

La expansión se centra en Dandelion, pero no querían que él le "robara el protagonismo" a Geralt

También hubo "presión" para estar a la altura del «legado» de las expansiones anteriores de The Witcher 3, pero «la presión es lo que nos hace mejores»

CD Projekt Red y Fool's Theory han señalado que el desarrollo de la tercera expansión de The Witcher 3: Wild Hunt, Songs of the Past, supuso algunos desafíos narrativos y cierta presión para cumplir con las expectativas.

En una entrevista con TechRadar Gaming durante Gamescom, donde Jakub Rokosz, CEO de Fool's Theory y director de Songs of the Past, y la diseñadora senior de misiones Despoina Anetaki compartieron nuevos detalles sobre la próxima expansión, ambos explicaron el proceso de desarrollar una nueva historia centrada en Dandelion sin quitarle protagonismo a Geralt.

Songs of the Past será la última expansión de The Witcher 3 y estará centrada en Dandelion, el mejor amigo de Geralt, mientras el cazador de monstruos desentraña un nuevo misterio en Letten, la tierra natal del bardo.

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Rokosz y Anetaki hablaron sobre cómo la expansión "completará" la historia de The Wild Hunt al darle a Dandelion el protagonismo que merece, un capítulo que CDPR consideraba que faltaba en el juego base. Sin embargo, esto también planteó algunos desafíos a la hora de encontrar la mejor manera de centrar la historia en el bardo sin perder de vista a Geralt como protagonista.

"El desafío narrativo de Songs of the Past fue el mayor desafío; sabíamos que queríamos hacer una expansión sobre Dandelion, pero él no puede robarse el show, ¿verdad? Porque es un juego sobre Geralt", explicó Rokosz.

"Así que todos nosotros descartamos de inmediato ciertas ideas porque eran demasiado abrumadoras. Pero, al mismo tiempo, si es un juego sobre Geralt, hay una línea muy fina entre cuándo se trata de Geralt y Dandelion y cuándo simplemente estás recorriendo la casa de Dandelion, ¿verdad?"

El antiguo diseñador senior de misiones de The Witcher 3 también señaló que el enfoque narrativo fue algo que su equipo en Fool's Theory pasó "días y semanas enteros discutiendo".

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Añadió: "Así que hubo un esfuerzo enorme para encontrar ese delicado equilibrio narrativo, en el que estás ahí por tu amigo, pero sigue siendo tu aventura. Aunque se trata de él y de los asuntos de su familia, ¿sabes? Y también de tu relación con Dandelion".

Anetaki dijo que otro gran desafío narrativo fue "estar a la altura del legado" de The Witcher 3 y de sus expansiones aclamadas por la crítica, Hearts of Stone y, "especialmente", Blood and Wine.

"Es difícil hacer algo que sea igual de bueno o, si no, incluso mejor, ¿verdad?", comentó la desarrolladora. "Así que era realmente importante para nosotros que, si íbamos a hacer una expansión, nos aseguráramos de que fuera una historia convincente, ¿verdad?"

(Image credit: CD Projekt Red / Fool's Theory)

Aunque Anetaki reconoció que esto conllevaba mucha presión, «la presión es lo que nos hace mejores».

«Es motivador», continuó Rokosz, «siempre tratamos de superarnos a nosotros mismos, tanto en Fool’s Theory como en CDPR. Cuando trabajas en un juego AAA, siempre hay algo que quieres mejorar, ¿no? Incluso si lanzas un juego AAA muy bueno como The Witcher 3, sabes que hay algo que mejoraríamos 11 años después, ¿verdad?

«Por eso siempre tratamos de superarnos a nosotros mismos», agregó, antes de referirse a la demo de Songs of the Past, que se estrenó en la Gamescom y mostró las numerosas mejoras visuales y técnicas.

«Todos siempre tratan de mejorar en su propia disciplina, ¿verdad?», dijo Anetaki. “Las cinemáticas. Muchos de ellos [los desarrolladores] tienen experiencia en el cine y tratan de perfeccionar su oficio con el paso de los años, de mejorarlo. Lo mismo ocurre con el diseño de misiones. Nunca nos dormimos en los laureles. Tratamos de mejorar siempre nuestro oficio, de hacer que las historias sean más no lineales, más cautivadoras y más memorables para nuestros jugadores.

“Los guionistas tienen experiencia. Muchos de ellos han publicado libros, así que son excelentes en lo que hacen. Siempre tratan de contar historias increíbles junto con los diseñadores de misiones y los diseñadores de cinemáticas. El equipo de arte siempre busca traspasar los límites, hacer que todo encaje en la narrativa y se vea lo más hermoso posible.

"Hay retos técnicos que siempre intentamos superar, así que siempre es un camino hacia arriba, ¿no? Siempre intentamos mejorar la calidad".

El lanzamiento de «Songs of the Past» está previsto para 2027.

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