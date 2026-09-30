The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered añade un práctico preset Bard’s Ballad diseñado para “simplificar la jugabilidad” con un montón de opciones de personalización que normalmente requerirían mods

Se han publicado las notas de la actualización de "The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered"

La actualización incluirá animaciones completamente nuevas y un sistema de habilidades mejorado

Además, un nuevo perfil de accesibilidad llamado "Bard's Ballad" ofrece una experiencia de juego más personalizada

The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered ya está disponible oficialmente y CD Projekt Red publicó la extensa lista de mejoras que prometen ofrecer una experiencia completamente nueva para este RPG de una década de antigüedad.

Las notas del parche detallan una gran cantidad de mejoras, desde mejores gráficos, transmog, un modo Foto ampliado, texturas actualizadas y compatibilidad con PS5 Pro, entre muchas otras. También se añadieron algunas mejoras de animación bastante impresionantes que seguramente harán que mi nueva partida se sienta todavía más inmersiva. Las animaciones de Geralt durante el combate, cuando está quieto y al montar a Sardinilla fueron refinadas; también se añadieron nuevos remates, mientras que subir escaleras, saltar y pasar por encima de obstáculos ahora son acciones «más responsivas» y «fluidas».

El sistema de habilidades también fue completamente reequilibrado: «Las habilidades ahora están organizadas en un árbol de habilidades y cada una tiene tres rangos», mientras que otras fueron renombradas para reflejar mejor sus efectos. No puedo esperar para probar nuevas configuraciones.

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Una de las incorporaciones más destacadas de la remasterización, incluida dentro de las funciones de accesibilidad, es el preset Bard's Ballad, que puede activarse al comenzar una nueva partida en la dificultad «Solo la historia» o durante una partida ya iniciada.

«Está diseñado para reducir la carga cognitiva de los jugadores que experimentan fatiga mental o tienen dificultades para concentrarse», explicó CDPR. «Simplifica la experiencia de juego al hacer más sencillas ciertas mecánicas y desactivar algunas funciones para ofrecer una aventura más fluida y enfocada».

Además, los jugadores pueden personalizar este preset al activar o desactivar algunas opciones que siempre había querido tener y que normalmente requerirían mods. Entre ellas están Vitality Regeneration Boost, Infinite Breath, Unlimited Item Durability, Unlimited Boat Durability, Faster Boats, Toggle Witcher Sense y, probablemente mi favorita de todas, Ignore Item Weight.

Normalmente juego The Witcher 3 en dificultades normales o superiores, pero para mi partida más reciente tengo muchas ganas de probar el preset Bard's Ballad por las opciones adicionales de personalización que ofrece.

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Hay muchas más mejoras de calidad de vida, modding, UI/UX, jugabilidad y gráficos por descubrir en The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered, que ya está disponible y es gratuita para quienes ya tienen el juego. Los jugadores que solo tengan el juego base también pueden reclamar las dos expansiones incluidas, Hearts of Stone y Blood and Wine, sin costo adicional.

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