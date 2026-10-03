El guionista de The Witcher 3 dice que el remake debe “mantenerse fiel al espíritu del juego original” y llegar a una nueva audiencia con tecnología moderna

Marcin Blacha, guionista principal de "The Witcher 3: Wild Hunt", ha explicado qué se necesita para crear un remake de "The Witcher" que valga la pena.

Afirma que CD Projekt Red debe «mantenerse fiel al espíritu» del juego original.

Sin embargo, el remake debe atraer a un nuevo público utilizando tecnología moderna.

El vicepresidente de narración y director de historia de CD Projekt Red, Marcin Blacha, reveló el secreto para hacer un remake de The Witcher que realmente valga la pena: equilibrar lo que hizo bueno al juego original con una propuesta atractiva para una nueva audiencia.

Durante un panel en Logitech Play 2026 al que asistió TechRadar Gaming, Blacha, quien fue uno de los guionistas principales de The Witcher 3: Wild Hunt, explicó que el estudio debe "mantenerse fiel" al original de 2007, pero también diseñar una experiencia renovada para los jugadores que no lo disfrutaron en su momento.

"El secreto está en identificar qué era bueno en el juego original y encontrar una manera de volver a contárselo a la audiencia que, por alguna razón, no puede participar en esta experiencia", dijo Blacha. "Son dos cosas diferentes, y cada una es difícil por sí misma, porque a veces no es tan fácil recrear esa experiencia".

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El escritor también habló sobre lo que el estudio denomina el "Acto Cuatro" de The Witcher 1, que se desarrolla en una región rural junto a un lago "muy folclórica" y "llena de hermosos paisajes", pero señaló que es difícil recrear nuevamente esa sensación porque se trata de una experiencia diferente para cada jugador y puede ser "un poco vaga".

"Para crear un buen remake, necesitas identificar qué era bueno y encontrar una manera de recrearlo utilizando tecnología más nueva, [al mismo tiempo que] te mantienes fiel al espíritu del juego original", añadió Blacha.

El remake de The Witcher está siendo desarrollado por Fool's Theory y utilizará Unreal Engine 5, mientras que CD Projekt Red actualmente tiene todos sus recursos enfocados en The Witcher 4, el primer juego de una nueva trilogía de títulos de The Witcher que el estudio quiere lanzar en un periodo de seis años.

CDPR también acaba de lanzar The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered, que ofrece una enorme colección de mejoras que prometen una experiencia completamente nueva para el juego de rol (RPG) que ya tiene una década.

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