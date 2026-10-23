Nacon anuncia el Revolution Pro X – Special Edition, un control de Xbox inspirado en Hell Is Us con ajuste de tensión en los joysticks, sensores Hall Effect y microinterruptores

Nacon presenta su control de Xbox con licencia oficial, el Revolution Pro X – Edición Especial

El diseño del control está inspirado en Hell Is Us y ya está disponible por 109,99 £ / 129,90 $ / 129,99 €

Combina ajustes mecánicos precisos para todos los estilos de juego y una precisión de nivel de torneo

Nacon ha anunciado el Revolution Pro X – Edición Especial, su nuevo control inalámbrico de Xbox con licencia oficial inspirado en el juego de acción y aventura de Rogue Factor, Hell Is Us.

El Revolution Pro X – Edición Especial está diseñado para el juego competitivo y combina ajustes mecánicos con precisión de nivel de torneo, lo que permite a los jugadores de PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y Smart TV personalizar los controles para adaptarlos a su estilo de juego.

Ya disponible en NaconGaming por 109,99 £ / 129,90 $ / 129,99 €, este controlador en negro azabache presenta un diseño minimalista en forma de espiral inspirado en Hell Is Us y cuenta con joysticks sin contacto con efecto Hall y gatillos instantáneos equipados con microinterruptores «sin desgaste mecánico», además de dos botones de acceso rápido programables en la parte trasera.

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También cuenta con cuatro motores de vibración, dos botones traseros programables, un adaptador inalámbrico de 2,4 GHz y un cable USB-C trenzado desmontable de 3 m.

REVOLUTION PRO X – SPECIAL EDITION | LAUNCH TRAILER - YouTube Watch On

"Su anillo de control te permite ajustar la tensión mecánica de los joysticks con un solo gesto para priorizar los movimientos rápidos o la puntería precisa, según la situación", afirmó Nacon.

Cuando se conecta a una computadora, ofrece un modo con cable con una frecuencia de sondeo de 1,000 Hz y alcanza una latencia declarada de 1 ms, lo que prioriza la capacidad de respuesta en juegos de ritmo rápido como los de disparos en primera persona.

"Con el Revolution Pro X – SE, queríamos ofrecer un controlador de precisión con todas las funciones a un precio competitivo", dice Yannick Allaert, director de la división de accesorios de Nacon.

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"Su ajuste de tensión de los joysticks, los sensores de efecto Hall y el microinterruptor combinan tecnologías diseñadas para permitir que cada jugador adapte sus controles a su estilo de juego".

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