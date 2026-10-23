Nacon anuncia el Revolution Pro X – Special Edition, un control de Xbox inspirado en Hell Is Us con ajuste de tensión en los joysticks, sensores Hall Effect y microinterruptores
El control de Xbox con licencia oficial tiene un precio de 109,99 libras esterlinas / 129,90 dólares.
- Nacon presenta su control de Xbox con licencia oficial, el Revolution Pro X – Edición Especial
- El diseño del control está inspirado en Hell Is Us y ya está disponible por 109,99 £ / 129,90 $ / 129,99 €
- Combina ajustes mecánicos precisos para todos los estilos de juego y una precisión de nivel de torneo
Nacon ha anunciado el Revolution Pro X – Edición Especial, su nuevo control inalámbrico de Xbox con licencia oficial inspirado en el juego de acción y aventura de Rogue Factor, Hell Is Us.
El Revolution Pro X – Edición Especial está diseñado para el juego competitivo y combina ajustes mecánicos con precisión de nivel de torneo, lo que permite a los jugadores de PC, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One y Smart TV personalizar los controles para adaptarlos a su estilo de juego.
Ya disponible en NaconGaming por 109,99 £ / 129,90 $ / 129,99 €, este controlador en negro azabache presenta un diseño minimalista en forma de espiral inspirado en Hell Is Us y cuenta con joysticks sin contacto con efecto Hall y gatillos instantáneos equipados con microinterruptores «sin desgaste mecánico», además de dos botones de acceso rápido programables en la parte trasera.
También cuenta con cuatro motores de vibración, dos botones traseros programables, un adaptador inalámbrico de 2,4 GHz y un cable USB-C trenzado desmontable de 3 m.
"Su anillo de control te permite ajustar la tensión mecánica de los joysticks con un solo gesto para priorizar los movimientos rápidos o la puntería precisa, según la situación", afirmó Nacon.
Cuando se conecta a una computadora, ofrece un modo con cable con una frecuencia de sondeo de 1,000 Hz y alcanza una latencia declarada de 1 ms, lo que prioriza la capacidad de respuesta en juegos de ritmo rápido como los de disparos en primera persona.
"Con el Revolution Pro X – SE, queríamos ofrecer un controlador de precisión con todas las funciones a un precio competitivo", dice Yannick Allaert, director de la división de accesorios de Nacon.
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"Su ajuste de tensión de los joysticks, los sensores de efecto Hall y el microinterruptor combinan tecnologías diseñadas para permitir que cada jugador adapte sus controles a su estilo de juego".
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