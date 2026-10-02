El nuevo Revolution 5 Unlimited de Nacon es el primer control oficial para PS5 con pantalla integrada para ajustar opciones sin salir del juego

Nacon ha anunciado su nuevo Revolution 5 Unlimited, un control con licencia oficial diseñado para consolas PS5

Este control es el primero del mundo con licencia oficial de PS5 que cuenta con una pantalla de control integrada

Ya está disponible para preorden a un precio de 229,99$ / 179,99£ / 199,99€

Nacon ha anunciado su nuevo Revolution 5 Unlimited (R5U), un control asimétrico de gama alta con licencia oficial para las consolas PlayStation 5, que cuenta con «importantes innovaciones de hardware».

Disponible para preordenar desde hoy en NaconGaming por 229,99 $ / 179,99 £ / 199,99 €, el R5U es el primer control de PS5 con licencia oficial del mundo en contar con una pantalla de control integrada, lo que permitirá a los jugadores realizar ajustes instantáneos sin salir del juego.

La mezcla de audio, la sensibilidad del joystick y la asignación de atajos también se pueden ajustar sobre la marcha, gracias a la tecnología magnética TMR (magnetorresistencia por túnel) del controlador, que hace su debut en la línea de hardware de Nacon para «mejorar significativamente la confiabilidad, al tiempo que ofrece precisión quirúrgica y un menor consumo de energía».

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El R5U está diseñado para el juego competitivo y ofrece botones de acción con microinterruptores, «Trigger Blockers» con tecnología de «gatillo instantáneo» que permite a los jugadores cambiar de un movimiento analógico a un clic ultracorto, y múltiples botones de atajos reasignables.

Además, cuenta con funciones de software avanzadas, como el "Modo Shooter Pro", que elimina por completo las zonas muertas del joystick para ofrecer "una mayor capacidad de respuesta, precisión y rendimiento".

El controlador viene con un completo conjunto de accesorios, un estuche de almacenamiento y una base de carga exclusiva, y es el primer controlador de Nacon con licencia oficial para PS5, por lo que los usuarios pueden cargarlo y conectarlo en un solo lugar.

Además, es versátil, ya que ofrece triple conectividad con consolas PS5, PC y Smart TV con Android, y cuenta con el respaldo de una aplicación móvil dedicada para ajustar la configuración avanzada; en la aplicación móvil también estará disponible un modo específico para PC que ofrece una latencia ultrabaja de 1 ms y funciones avanzadas.

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"Con el Revolution 5 Unlimited, Nacon demuestra su capacidad para establecer nuevos estándares en el competitivo segmento de los periféricos para videojuegos", afirmó Yannick Allaert, director de la división de accesorios de Nacon.

"Al combinar una pantalla de control integrada y la tecnología TMR en un control asimétrico de PlayStation con licencia oficial, les estamos brindando a los jugadores competitivos y exigentes un instrumento de vanguardia, respaldado por años de experiencia dentro del Grupo".

TechRadar Gaming ha reseñado el control Revolution 5 Pro de Nacon, y el crítico Rhys Wood lo ha calificado como un "control fantástico que está a un paso de ser imprescindible".

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