FINAL FANTASY RESONANCE ya está disponible en PS5, Nintendo Switch 2, Xbox y PC

¡Es hora de disfrutar de Final Fantasy Resonance en tus consolas favoritas! Así como lo lees, Square Enix anunció la llegada del primer juego HD-2D de la franquicia Final Fantasy a PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PC a través de Steam y también Xbox en PC.

Los jugadores interesados en checar el juego antes de finalizar su compra pueden probar la demo gratuita, con la posibilidad de trasladar sus datos de guardado en todas las plataformas.

FINAL FANTASY RESONANCE - Launch Trailer - YouTube Watch On

El primer juego HD-2D en la franquicia de FINAL FANTASY. FINAL FANTASY RESONANCE es una celebración de la franquicia tanto en su aspecto clásico como moderno, evocando los anteriores juegos. Esta historia de los Cristales incluye un sistema de combate estratégico por turnos con un giro moderno, el regreso de los chocobos, espers y navíos aéreos, además de la aparición de querido personajes de FINAL FANTASY como Cloud, Tidus y el Guerrero de la Luz – todos presentados con un sorprendente estilo, inspirado en lo retro, con gráficos HD-2D empujando los límites del pixel art. FINAL FANTASY RESONANCE está basado en el primer arco de la historia del juego móvil FINAL FANTASY Brave Exvius. Lejos de un port directo, ha sido redefinido y reconstruido como una experiencia RPG con los estándares y calidad de una aventura en consolas.

Latest Videos From TechRadar Watch full video here:

El juego sigue a un memorable elenco de personajes liderado por Rain, un caballero del Reino de Grandshelt, excepcionalmente hábil y nombrado comandante de un escuadrón de navíos aéreos a una edad muy temprana. Él se une a su mejor amigo de la infancia, Lasswell, para embarcarse en una aventura llena de giros dramáticos, momentos emotivos y confrontaciones épicas.

En FINAL FANTASY RESONANCE, el clásico combate por turnos de FINAL FANTASY evoluciona para ofrecer mayor accesibilidad y profundidad estratégica. Equipa a tu equipo con Visions, ecos de queridos personajes de FINAL FANTASY que pelean junto a tu equipo con habilidades únicas, otorgando una personalización más profunda a tus personajes. Aprovecha las debilidades de los enemigos para dejarlos vulnerables, rompe sus defensas y obtén turnos adicionales para obtener la ventaja. Porta el poder de las Visions en ataques de Resonance que activan cinemáticas durante las batallas como recompensa por tus decisiones estratégicas.

Con una historia extensa y mucho contenido adicional, el mundo de FINAL FANTASY RESONANCE está lleno de secretos, incluyendo retadores jefes opcionales, un Coliseo con mortales monstruos y valiosas recompensas, la “Chamber of Arms”, con formidables enemigos sellados con armas legendarias, y un combate contra Ultima Weapon, ya característica de los juegos de FINAL FANTASY.

Ya seas un fan de toda la vida o un nuevo jugador de la franquicia, FINAL FANTASY RESONANCE representa la culminación de 40 años de juegos de FINAL FANTASY y es una experiencia ideal para que cualquiera se embarque en una épica aventura que jamás olvidará.

Obtenga información, inspiración y ofertas diarias en su bandeja de entrada Regístrese para recibir noticias de última hora, reseñas, opiniones, ofertas de alta tecnología y más. Contáctame con novedades y ofertas de otras marcas de Future Recibe correos electrónicos nuestros en nombre de socios o patrocinadores de confianza

FINAL FANTASY RESONANCE está ya disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, XBOX Series X|S, PC vía Steam y XBOX en PC.