Final Fantasy Resonance ofrece exactamente ese ambiente clásico que esperaba encontrar en el primer juego en HD-2D de mi serie RPG favorita

Las formas espirituales del Guerrero de la Luz, Terra, Zidane y Cloud se mueven arriba y abajo detrás de cada personaje de mi grupo cuando entro en combate en una de las primeras mazmorras de Final Fantasy Resonance.

Cuando el trío de monstruos queda momentáneamente aturdido frente a mí, se me da la opción de elegir el poder de qué personaje icónico desatar para terminar la batalla, y de inmediato elijo al héroe de Final Fantasy 7, con su cabello de púas y empuñando la Espada Buster. Mi recompensa es una llamativa escena animada en CG en la que Cloud arrasa con todo lo que aparece en pantalla, en un espectáculo visual que parece extrañamente en desacuerdo con el resto del estilo HD-2D del juego.

Pero tal vez este choque sea de esperarse cuando te enteras de que Final Fantasy Resonance adapta partes de un antiguo juego para celular de 2015, Final Fantasy Brave Exvius, para crear una entrega completamente nueva en el estilo tradicional por turnos de la época dorada de Final Fantasy en NES/SNES.

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(Image credit: Square Enix)

Para jugadores como yo, que pasamos nuestros años de formación jugando esos clásicos y que anhelamos más RPG por turnos de la vieja escuela, es el tipo de combinación que debería llevar a Resonance directamente a la cima de la lista de juegos imprescindibles. E incluso en la breve hora que pasé con el juego, pude sentir cómo me atraía su estilo de combate y presentación casi de inmediato.

No puedo hablar mucho sobre la historia que enmarca esta premisa cargada de fan service, dado que pude experimentar muy poco de ella, pero se siente muy en la línea de un Final Fantasy de antaño. Hay facciones en guerra, un grupo de aventureros y cristales que proteger en templos repartidos por todo el mundo.

Sin embargo, no importó que tuviera muy poca información previa para mi experiencia con Resonance, ya que de inmediato vi mucho que explorar en cuanto a los personajes y el combate.

(Image credit: Square Enix)

Además de los cuatro que ya estaban asignados a mi grupo, hay indicios de que muchas más caras conocidas de toda la historia de la serie aparecerán como «Visions» que podrás equipar a tus personajes.

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Estas proporcionan una gran cantidad de habilidades activas y pasivas que se pueden combinar para crear configuraciones específicas o fortalezas en las que quieras que los personajes se enfoquen.

Por ejemplo, el Guerrero de la Luz cuenta con varios ataques físicos y magia defensiva que se complementan para convertir al personaje equipado en un poderoso guerrero de primera línea o en un tanque capaz de mitigar el daño. Puedes ampliar aún más esa configuración con habilidades aprendidas y maestrías obtenidas de otras Visiones para, tal vez, aumentar tu salud u ofrecer otras habilidades pasivas valiosas.

(Image credit: Square Enix)

Disfruté experimentando con la composición de mi grupo para crear las clásicas especialidades entre los cuatro miembros —el tanque, el causante de daño físico, el mago y el sanador— y estoy seguro de que podrás crear híbridos más interesantes a medida que estén disponibles más Visiones y sus clases.

Y, al igual que en los mejores RPG por turnos, fue aún más gratificante ver cómo esas configuraciones triunfaban en combate. Esto dio lugar a un ritmo satisfactorio en el que aprovechas las debilidades elementales o físicas de un enemigo para aturdirlo, obtienes turnos adicionales para que tus personajes creen una ventaja aún mayor en la batalla y, luego, desatas el ataque especial de una Visión una vez que todos los oponentes se encuentran aturdidos.

(Image credit: Square Enix)

No es nada tremendamente revolucionario en el mundo del combate por turnos, pero sí le da un toque especial a una fórmula ya conocida.

Si a eso le sumas invocaciones, «limit breaks» y más habilidades exclusivas de cada «Vision», tienes los ingredientes para un sistema de combate emocionante y dinámico que aún conserva algo del encanto de la vieja escuela.

Y eso resume la sensación que me dio jugar a Resonance. Cualquiera que tenga antojo de un Final Fantasy clásico encontrará mucho que disfrutar aquí, incluso más allá del fan service con su amplio elenco de personajes conocidos de toda la serie. Si te identificas con esto, ya hay una demo disponible para que la pruebes.

Final Fantasy Resonance se lanzará en PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC el 22 de octubre.

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