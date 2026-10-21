Stranger Than Heaven reinventa la fórmula de Yakuza y Like a Dragon con una historia de origen audaz, ambiciosa y única

Stranger Than Heaven es exactamente el tipo de juego que quiero apoyar. Es poco común ver a un equipo de desarrolladores jóvenes con un presupuesto considerable y una libertad aparentemente generosa para crear una epopeya que abarca medio siglo, aborda temas profundos y, al mismo tiempo, toma riesgos audaces tanto en el combate como en el juego de gestión con influencias musicales que constituye su núcleo.

Mi recorrido relámpago de cuatro horas por varios de los períodos del juego, entre 1915 y 1965, en esta última historia fantástica del submundo criminal japonés, me hizo difícil imaginar qué tan bien se concretará al final toda esta ambición de RGG Studio. Pero, la verdad, no he dejado de pensar en ello desde entonces.

Y cuando has jugado y probado docenas (quizás cientos) de juegos, es más difícil encontrar aquellos que te dejen una huella así —los que realmente te dan ganas de seguir jugando y ver más.

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Lo que más admiro de Stranger Than Heaven es que sabe lo que quiere ser y se compromete plenamente con esa idea para crear su propia atmósfera única.

(Image credit: Future / Sega)

La música es el hilo conductor. Por un lado, es la forma en que el protagonista, Makoto Daito, encuentra su lugar en un mundo hostil, una manera de romper barreras y superar los prejuicios a los que se enfrenta como inmigrante japonés-estadounidense.

Hay tal nivel de detalle y pasión en las actuaciones musicales que vi en el juego que fue muy fácil dejarme llevar por la atmósfera, ya fuera un espectáculo profesional de big band con potentes metales o un canto improvisado que atrae a una gran multitud en las calles de Kokura.

¡Juega, Daito!

La música también es una parte fundamental de varios otros aspectos del juego. Principalmente, es un elemento clave del minijuego principal de gestión en Stranger Than Heaven. En lugar de administrar un club de azafatas o una pastelería, como hemos visto en Yakuza y Like a Dragon, Daito trabaja como promotor en el mundo del espectáculo. Eso implica crear canciones, contratar talento, buscar lugares para los eventos, atraer al público y asegurarse de que las presentaciones se desarrollen sin contratiempos.

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Me animé a organizar un par de espectáculos y me di cuenta de que tiene todo el potencial para convertirse en otra de esas distracciones que te absorben por completo, por las que RGG es conocido, y que te alejan de la historia principal durante muchas horas. Es muy satisfactorio jugar con todos los aspectos de la presentación para recaudar la mayor cantidad de dinero posible, asegurándote de contar con los mejores cantantes y músicos interpretando el tipo de música adecuado en el lugar adecuado para adaptarse al estado de ánimo del público.

(Image credit: Future / Sega)

Lo que también mantiene esa línea musical en otras áreas del juego es la forma en que te inspiras en el mundo que te rodea para crear tus próximas canciones y shows. Esas chispas también surgen del combate, con pequeños destellos o señales —como patadas y puñetazos— en los que puedes concentrarte para desbloquear nuevos sonidos, instrumentos o estilos de interpretación.

Es una buena forma de dar cohesión al juego, aunque soy muy consciente de que el combate fue un punto de controversia para algunos en las primeras reseñas. Definitivamente me costó entenderlo por completo al principio, pero ya estaba empezando a entrar en el ritmo para cuando terminé mi sesión con el juego. Tiene su propio ritmo, cambiando los ataques llamativos y la simplicidad al estilo arcade de los juegos anteriores de Yakuza por peleas a puñetazos más realistas y desordenadas.

Dominar el arte

Para ejecutarlo por completo, hay que hacer algunas maniobras complicadas con el control, ya que las acciones de las manos y las piernas, tanto la izquierda como la derecha, se distribuyen entre los botones de impacto y los gatillos de ambos lados. Si a eso le sumas los bloqueos direccionales, las paradas perfectas con una sincronización milimétrica y la necesidad de esquivar algunos ataques, resulta mucho que tener en cuenta y ejecutar con facilidad.

(Image credit: Future / Sega)

Las armas añaden otra dinámica, que va desde espadas, cuchillos y porras hasta armas más improvisadas, como palancas y un mazo gigante de madera. Estas se pueden encontrar o comprar, y puedes cambiar de una a otra en medio del combate para tener un poco más de poder de combate contra múltiples adversarios o enemigos más fuertes.

Ah, y también está la «fuerza de voluntad»: un recurso que tanto tú como tus oponentes tienen y que se va agotando con los ataques repetidos, lo que eventualmente hará que tú o ellos caigan al suelo cuando se agote por completo. Entonces podrás castigarlos con remates más contundentes o encontrarte defendiéndote de un ataque mientras estás en el suelo para poder volver a ponerte de pie.

Es mucho. Y como prácticamente todos estos elementos se presentan desde la primera pelea, me dieron una paliza con bastante frecuencia durante un tiempo. Sin embargo, como digo, con más práctica terminé por disfrutarlo, y me encontré derrotando a algunos de los enemigos más duros que se esconden en los distintos lugares del juego en duelos prolongados pero gratificantes.

(Image credit: Future / Sega)

Esas peleas son solo una de las muchas distracciones que salpican las ciudades del juego, las cuales incluyen todo tipo de juegos para disfrutar, objetos que encontrar y arenas en las que luchar. Incluso el simple hecho de explorar los espacios resultaba fascinante, especialmente pasear por Sotenbori, la capital del entretenimiento. Te impacta con una cacofonía abrumadora y un aluvión de luces que los fans de RGG estarán ansiosos por experimentar en esta época diferente.

Creo que eso es lo que más me gustó de Stranger Than Heaven: si bien existe dentro del mismo universo de los juegos actuales de RGG, es una aventura propia que toma un rumbo nuevo y seguro.

Sí, se basa en los elementos de Yakuza y Like A Dragon que están claramente en su ADN —en cuanto a la combinación de peleas y administración de negocios, así como en su enfoque de la historia y la presentación—. Pero se siente como una evolución propia. O, para decirlo en términos del juego, son varias melodías y motivos familiares que se han remezclado en una nueva y sorprendente composición.

Stranger Than Heaven se lanzará para PlayStation 5, Xbox Series X y Series S, y PC el 25 de enero de 2027.

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