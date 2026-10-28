Sony acaba de lanzar sus propios controles translúcidos con la colección PS5 Prism, un guiño nostálgico a la estética de los videojuegos de finales de los 90 con un toque moderno

Sony ha anunciado una nueva gama de controles y fundas para la PS5

Vienen en tres acabados translúcidos: naranja, verde y gris

Aprovechan la tendencia del diseño transparente que fue popular en la década de los 90

Los dispositivos para gaming con diseños translúcidos están viviendo un gran momento, con el Asus ROG Xbox Ally X20 y la Xbox Series X transparente de Microsoft a la cabeza. Ahora, Sony se suma a esta tendencia con una nueva gama de cubiertas y controles para PlayStation 5 que nos transportan a una época en la que prácticamente todo tenía algún toque de transparencia.

Bautizada como Prism, la nueva gama de accesorios está disponible en tres versiones translúcidas: Flare Orange, Emerald Green y Graphite Gray. Según Sony, cuentan con un «acabado brillante prémium que ofrece un diseño elegante y sofisticado», y estos acabados «permiten a los jugadores apreciar mejor el diseño y la fabricación detrás de nuestros controles DualSense y consolas PlayStation 5».

Como Sony dejó entrever, no solo el control DualSense recibe el tratamiento Prism. La propia consola PS5 también puede adoptar uno de los diseños de la colección gracias a tres cubiertas dedicadas que se pueden instalar para renovar su apariencia.

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Sony señala que los controles PS5 Prism cuestan $84.99 / £74.99 / €84.99, un precio ligeramente superior al del control estándar de PS5, pero que está en línea con el de otras ediciones especiales.

Por su parte, las cubiertas para la consola tendrán un precio de $74.99 / £64.99 / €74.99. Los productos se podrán reservar a partir del 10 de noviembre de 2026 y su lanzamiento oficial será el 4 de febrero de 2027.

Daremos cobertura en vivo a las preventas de estos productos y predecimos que la combinación de sus elegantes acabados y su atractivo para los fans de lo retro y de PlayStation de toda la vida hará que tengan una gran demanda.

El resurgimiento de lo retro

(Image credit: Sony)

En los últimos años, muchas empresas de tecnología han lanzado dispositivos translúcidos con el objetivo de aprovechar el éxito nostálgico que este estilo genera entre los fanáticos del diseño de los 90 y la cultura retro de los videojuegos.

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Sony no es la excepción, y el diseñador de la empresa, Leo Cardoso, afirmó: «Sabemos cuánto han estado esperando nuestros fans el regreso de los controles transparentes. Queríamos recuperar la icónica tendencia transparente de finales de los 90 de una manera fresca y moderna que complementara el diseño industrial de la PS5».

Dado que Microsoft, el principal rival de Sony en el mercado de las consolas, lanzó una Xbox Series X verde translúcida junto con un controlador transparente «OG Green», es posible que los directivos de PlayStation no quisieran quedarse atrás —ni que sus fans lanzaran miradas de envidia a sus amigos y familiares que tienen una Xbox—.

Ahora, tal vez ya no tengan que preocuparse por eso. Y si eres fan de la estética retro y quieres darle un toque de los años 90 a tu PlayStation 5, esta podría ser una forma de hacerlo.

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