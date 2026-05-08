Los mandos DualSense Hyperpop de PlayStation son llamativos, brillantes, llamativos y difíciles de pasar por alto

PlayStation no es ajena a los accesorios de edición limitada o con nuevos colores, y quizá ningún producto reciba ese tratamiento más que el control inalámbrico DualSense. Para muchos, los diseños únicos y los nuevos looks permiten combinar el control con cualquier juego al que estés jugando, o incluso con tu personalidad.

Aunque sigo esperando que se reponga el DualSense del 30.º aniversario, el reciente lanzamiento de PlayStation, que debutó en marzo de 2025, rebosa color y podría incluso haberse inspirado en la edición Icon Blue que salió a la venta a finales de 2025.

La colección Hyperpop es un grupo de tres mandos de PS5: Techno Red, Remix Green y Rhythm Blue. Así que, aunque los nombres puedan hacerte pensar en Rock Band o Guitar Hero, el equipo de PlayStation ha compartido que estos diseños se centran en explosiones de color y están inspirados en las impresionantes configuraciones con iluminación RGB que utilizan muchos jugadores.

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Imágen 1 de 8 (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol) (Crédito de la imagen: Future/Jacob Krol)

En esencia, estos toques de color se extienden desde tu equipo —o incluso desde la pantalla de algunos de tus juegos favoritos de PS5— hasta tus manos a través del control DualSense. Sin embargo, ni el Techno Red, ni el Remix Green, ni el Rhythm Blue cuentan con un acabado de color completo. Más bien, cada uno se presenta como un degradado, en el que la mitad inferior del control presenta un acabado vibrante, mientras que la parte superior permanece en negro.

Aunque el acabado no cubre la totalidad del control, estos realmente se destacan gracias al acabado brillante en los tres. El resultado es un control de tacto suave, que puede o no ser la mejor opción para ti, ya que carece de parte de la textura que se encuentra en otros controles DualSense.

Estos mandos tienen un cierto brillo y son muy llamativos. Me gusta especialmente el Rhythm Blue. A medida que el azul vibrante se desvanece hacia el negro, me gustó mucho el efecto degradado que PlayStation logró aquí también.

(Image credit: Future/Jacob Krol)

El Remix Green, como se puede ver en las fotos de arriba, tiene algunos matices amarillos, lo que lo convierte, en la práctica, en un verde lima. El Remix Red es probablemente mi segundo favorito, ya que ofrece un tono de rojo realmente bonito que seguramente encantará a cualquier fan de Spider-Man o Marvel.

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Sin embargo, si buscas un control DualSense llamativo y tu color favorito es el verde, el rojo o el azul, con este set no te puedes equivocar. Y si realmente buscas un look completo, PlayStation ofrece fundas para PS5 a juego en los mismos tonos.

Los mandos DualSense de PlayStation en Hyperpop Techno Red, Remix Green y Rhythm Blue están disponibles por 84,99$ / 74,99£ / 134,99 AU$ en las principales tiendas. Incluiré algunos enlaces a continuación, pero parece que los tres seguirán disponibles por un tiempo.

Colección Hyperpop DualSense en EE. UU.

Colección Hyperpop DualSense en el Reino Unido