Marvel's Wolverine esconde 10 referencias a los cómics que los fans no querrán perderse

¿Eres de los afortunados que ya pudieron jugar Marvel's Wolverine en PS5? De ser así, tenemos una pregunta para ti: ¿Ya descubriste las referencias de los cómics?

Desde los cuarteles de Team X hasta las calles de Madripoor y Japón, prestar atención a los detalles puede revelar conexiones con algunos de los personajes, historias y lugares más reconocibles de Wolverine.

1. Los nombres detrás de Team X

En las instalaciones de Team X aparecen los nombres de distintos mutantes que los fans de los cómics reconocerán, como Eye-Boy, Rain Boy, Maverick y Onyxx. Sus nombres pueden encontrarse en diferentes espacios de la base, convirtiendo la exploración en una oportunidad para descubrir quiénes son estos personajes.

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2. Las botellas de whisky de Logan

Los jugadores pueden encontrar botellas de whisky escondidas que guardan algo más que un trago para Logan. Quienes logren reunirlas todas podrán descubrir referencias a distintas historias de los cómics de Wolverine, incluyendo guiños a Old Man Logan, Uncanny X-Men y Fatal Attractions.

3. Hank McCoy dejó su firma

Los jugadores más curiosos podrán encontrar documentos científicos en las instalaciones de Trask que llevan el nombre de Hank McCoy, mejor conocido como Beast. Un pequeño detalle que conecta la aventura de Logan con uno de los personajes clásicos de los X-Men.

4. Un mensaje de Gambit

En la oficina de Walter hay una carta firmada por Remy LeBeau. Para los fans de Marvel, el nombre será suficiente para reconocer la referencia a Gambit, uno de los mutantes más populares de los cómics.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

5. Una parada obligada en Madripoor

The Princess Bar es uno de los lugares que los fans de Wolverine reconocerán. El bar forma parte de la historia de Madripoor en los cómics y ahora puede visitarse dentro de esta nueva historia de Logan.

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6. Dazzler llega a Japón

Durante la exploración de Japón pueden encontrarse posters de Dazzler y Lila Cheney, dos personajes relacionados con la música dentro del universo Marvel. Un detalle que demuestra que las referencias no se limitan a los personajes que forman parte de la aventura principal.

7. Un homenaje a Muramasa

En Japón también hay un espacio dedicado a Muramasa, el legendario herrero de los cómics asociado con Wolverine. Una referencia ideal para quienes conocen algunas de las historias más particulares de Logan.

8. ¿Quién es Patch?

Durante su aventura en Madripoor, Logan puede utilizar un atuendo inspirado en Patch, una de las identidades que Wolverine ha utilizado en los cómics. Un cambio de look que los fans más atentos seguramente reconocerán.

(Image credit: Sony Interactive Entertainment)

9. La familia Yoshida

En el departamento de Shiro pueden encontrarse referencias a Saburo Yoshida, su padre, conectando al personaje con la familia Yoshida de los cómics y con la historia de Wolverine en Japón.

10. Conviértete en Hellverine

Los jugadores que quieran seguir explorando pueden desbloquear el atuendo de Hellverine, una versión de Wolverine inspirada en su encuentro con Ghost Rider en los cómics. Este look incluso puede acompañar a Logan durante algunas de sus secuencias en motocicleta.

Estos son solo algunos de los detalles que Marvel's Wolverine esconde a lo largo de su aventura. Así que mantén los ojos abiertos, explora cada rincón y descubre por ti mismo cuántas referencias puedes encontrar en la nueva aventura de Logan.