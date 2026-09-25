El tráiler final de Clayface incluye un guiño a Batman que genera mucha expectación, pero no es el que queremos ver en la película de terror del Universo Cinematográfico de DC

Se ha lanzado un nuevo tráiler de "Clayface", de DC Studios.

Esta película de terror corporal llegará a los cines de todo el mundo este octubre.

Incluye un guiño muy interesante que ha reavivado las esperanzas de un cameo de Batman.

DC Studios ha lanzado un tráiler final de *Clayface*, y contiene una referencia específica a Batman que está dando de qué hablar entre los fanáticos de los cómics.

Revelado ayer (24 de septiembre), el último avance de la película ofrece una nueva mirada a su atmósfera de terror corporal, su elegante cinematografía y la trágica historia del origen del villano interpretado por Matt Hagen. Afortunadamente, las últimas imágenes de esta película del Universo DC (DCU) no revelan la forma final y grotesca del personaje principal, lo que significa que el público tendrá que ir a verla a los cines si quiere contemplar a Clayface en todo su espeluznante y maleable esplendor.

Clayface | Final Trailer - YouTube Watch On

El nuevo tráiler de la película basada en el cómic llega cinco meses después del primer teaser “superraro” de Clayface. Dos meses más tarde, el tráiler n.º 2 de Clayface se dio a conocer al mundo y dejó a los fans con muchas, muchas preguntas, siendo la más apremiante si aparecería Batman, el enemigo principal del villano que cambia de forma.

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Aunque el Cruzado Encapuchado sí aparezca en la película del Capítulo Uno del Universo DC, el elenco y el equipo de Clayface están haciendo todo lo posible por no revelar lo que sería una de las mayores sorpresas de la película. Dicho esto, los fans han detectado un guiño muy específico a Batman en el tráiler final de *Clayface*, lo que ha despertado nuevas esperanzas de que el justiciero de Gotham City haga una aparición —aunque sea solo como un cameo en silueta— en la película dirigida por James Watkins.

Por qué un motivo musical del nuevo tráiler de Clayface ha emocionado tanto a los fans de Batman como a los de DC Comics

Entonces, ¿cuál es esa gran referencia a Batman que algunos fans de DC notaron en el último avance de Clayface? Avanza hasta el minuto 1:30 del tráiler y tal vez reconozcas un motivo muy familiar que suena justo cuando aparece en pantalla el título de la próxima película.

Los fanáticos de Batman no necesitarán que les explique este guiño. Sin embargo, para quienes no lo sepan, el breve fragmento musical que escuchamos es una réplica exacta del tema de Clayface de la serie de televisión favorita de los fans de la década de los 90, "Batman: La serie animada" (B:TAS), que puedes ver ahora mismo en HBO Max.

Ahora bien, esto no da ninguna indicación de que el Caballero Oscuro vaya a tener un papel especial en la próxima producción de DC Studios para la pantalla grande. Después de todo, a pesar de los reportes de que los codirectores del estudio, James Gunn y Peter Safran, han elegido a una estrella inesperada para interpretar a Batman en el Universo Cinematográfico de DC (DCU), ambos han negado sistemáticamente que se haya contratado a alguien para interpretar a Bruce Wayne y a su alter ego superhéroe en su incipiente franquicia cinematográfica.

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Sin embargo, el uso del tema musical de Clayface de B:TAS ha capturado la imaginación de algunos fans —y con razón. La historia de Clayface está fuertemente inspirada en «Feat of Clay», un relato en dos partes de B:TAS que se considera una de las mejores narraciones de las cuatro temporadas de la querida serie animada.

Como mínimo, los fans están entusiasmados con esta joya musical porque, si Clayface es la mitad de buena que «Feat of Clay», podría ser la mejor película del Universo DC hasta la fecha. Pero si le agregamos un cameo de Batman a la mezcla, generará aún más titulares de lo que muchos de nosotros esperábamos cuando se estrene el 23 de octubre.

Para más información sobre la próxima película basada en los cómics, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Clayface.

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