El tráiler del final de Lanterns desató una nueva y alocada teoría entre los espectadores de HBO Max, y no tiene nada que ver con el misterio central sobre Hal Jordan

¿Cómo terminará la primera parte de la historia de John Stewart en el Universo DC?

Ya se publicó en línea el avance del octavo y último episodio de "Lanterns".

Esto ha dado lugar a una nueva y importante teoría de los fans sobre John Stewart y Sinestro.

Parece tener relación con el nombre de la serie y la tarjeta de título.

Deslinde de responsabilidad A continuación se revelan detalles completos del episodio 7 de "Lanterns". También se comentan posibles detalles importantes del episodio 8 de "Lanterns".

El tráiler del final de la temporada 1 de "Lanterns" ha desatado una nueva teoría importante entre los fans, y no tiene nada que ver con el misterio central que rodea a Hal Jordan.

La serie de televisión Green Lantern de HBO ha sido un tema candente de conversación desde que se estrenó a mediados de agosto. De hecho, desde que el episodio 1 de Lanterns lanzó la bomba de que Hal Jordan había sido asesinado en su trama de 2026, los fans han estado, entre otras cosas, tratando de desentrañar los acontecimientos que rodean este momento impactante.

Con solo un capítulo pendiente, titulado "Dirt and Stars", muchos esperan que "Lanterns" lo explique todo antes de que aparezcan los créditos finales por última vez. Sin embargo, los espectadores también se preguntan ahora cuál será el destino de John Stewart en la serie de HBO Max tras el lanzamiento del avance del próximo final —y estoy empezando a creer que lo que predicen podría hacerse realidad.

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¿Se convertirá John Stewart en el primer Linterna Amarilla (Yellow Lantern) del Universo DC?

Algunos fans están convencidos de que John Stewart se convertirá en el primer Linterna Amarilla del Universo DC (Image credit: HBO/DC Studios)

Antes de continuar, quiero aclarar que no he visto «Dirt and Stars». Vi los primeros siete episodios para mi reseña de «Lanterns» sin spoilers, pero HBO y DC Studios no quieren que se filtre nada del episodio de esta semana en línea antes de tiempo. Por eso, los miembros de la prensa no lo verán antes de su estreno el 4 o 5 de octubre, lo que significa que no tengo información privilegiada sobre cómo terminará la historia de la temporada 1.

Pero, me estoy desviando del tema. Con Stewart y el Hal-O-Gram —este último es una copia de seguridad digital de la conciencia de Jordan, que vive dentro del anillo de Linterna Verde de Jordan— viajando fuera del planeta y cruzándose con Sinestro en el episodio 7, el escenario está listo para un final de temporada dramático.

El estreno del avance del episodio 8 de *Lanterns* no ha hecho más que aumentar aún más nuestro entusiasmo colectivo. Más que eso, sin embargo, ha desatado una nueva teoría entre los fans de que, como reconoce el subtítulo de este artículo, Stewart podría estar siendo preparado para convertirse en el primer Linterna Amarilla del Universo DC (DCU).

Lanterns | Episode 8 Preview | HBO Max - YouTube Watch On

En mi artículo "Sinestro en Lanterns explicado" hablé sobre la creación de los Linterna Amarillos, también conocidos como el Cuerpo de Sinestro. Sin embargo, en esencia, esta facción antagónica utiliza anillos de Linterna alimentados por el miedo, en lugar de la fuerza de voluntad, que es lo que da poder a los anillos de Linterna Verde.

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Dado que los Linterna Amarillos deben comprender y controlar el miedo, no es descabellado sugerir que el Stewart del Universo DC es un candidato ideal para este papel.

Después de todo, ha sido entrenado para ser intrépido desde los cinco años, por lo que sería un Linterna Amarillo perfecto si el manipulador Sinestro lograra persuadirlo de unirse a su causa —algo que Sinestro claramente está intentando hacer al decirle a Stewart: "Los Guardianes [del Universo] creen que el miedo te debilita. No podrían estar más equivocados. El miedo puede ser la fuerza más poderosa del universo".

Algunos fans están convencidos de que, aunque es posible que Stewart no ayude del todo a formar el Cuerpo de Sinestro en el proyecto "Capítulo Uno" del Universo DC, está destinado a convertirse en un Linterna Amarilla en lugar de uno Verde.

"¿Soy solo yo, o están preparando a John para que sea un Linterna Amarillo?", se preguntó el usuario de Reddit MrMojoRising422. "John va a ser un Linterna... ¿pero Verde? No estoy 100% seguro", reflexionó también FlashyClaim, antes de que fmalk escribiera: "¿Quizás solo esté destinado a ser un Linterna en [la secuela de Superman de James Gunn] Man of Tomorrow? Después de este episodio 7, no apostaría al 100% a que sea Verde".

"Sí, el final va a tratar de que Sinestro tiente a John para que se convierta en un Linterna Amarillo", sugirió Maleficent-Choice254, mientras que ArcadianBlueRogue preguntó: "¿Van... van a tener las agallas de hacer que John tenga que elegir entre el anillo Verde y el Amarillo?"

Hay indicios que sugieren que esta teoría de los fans tal vez tampoco sea tan descabellada.

Por un lado, la cabecera de *Lanterns* parece haber estado insinuando esto desde que comenzó la serie, con sus tonos verdes siendo sutilmente reemplazados por un amarillo más brillante a medida que han pasado las semanas. Si eso no es una gran pista de que la lealtad de Stewart podría cambiar de los Verdes a los Amarillos, no sé qué lo es.

Además, el eslogan de «Lanterns», «solo uno puede usar el anillo», implica que solo puede haber un Linterna Verde en el planeta Tierra. Guy Gardner, interpretado por Nathan Fillion, es el actual portador de ese título, así que, a menos que Stewart encuentre una laguna legal que permita que la Tierra tenga dos Linternas Verdes, convertirse en un Linterna Amarillo podría ser la única opción disponible para él.

Luego están los usuarios de Reddit Elegant_Positive5768 y M00reC, además del usuario de X/Twitter OlinOnBull, quienes nos han recordado que el codirector de DC Studios, James Gunn, compartió una imagen muy específica de John Stewart cuando se anunció *Lanterns* como parte del elenco original del Capítulo Uno de la DCU en enero de 2023. ¿La imagen en cuestión? Stewart empuñando un anillo de Linterna Amarilla.

Hang on, did James Gunn tease John Stewart would become a Yellow Lantern over three years ago?! (Image credit: DC Studios)

Another sign that gives legs to this hypothesis is the Hal-O-Gram telling Stewart "you're taking a very big risk" in the episode 8 teaser.

Is he warning Stewart that he's taking a major gamble by trusting Sinestro and/or becoming a Yellow Lantern, which would infuriate the Guardians? If so, it wouldn't be a surprise if the Guardians send Guy Gardner, aka Earth's current Green Lantern, to forewarn Stewart about the potential pitfalls of doing this.

The season finale's teaser confirms Gardner will show up. Furthermore, at the 1:31 mark of Lanterns' official trailer, we see Gardner telling someone that an army is going to be sent to "put you down". That trailer was edited in a way to make it seem like he was talking to Jordan, but what if it's actually Stewart who he's speaking to?

The Lanterns finale has a lot to carry (Kerry?), but based on what’s been established on the show and some of the swings it’s been taking, I don’t see John Stewart becoming Green Lantern by the end. It’ll be controversial as hell, but…I think he gets a yellow ring. #LanternsSeptember 28, 2026

As the above X/Twitter user points out, we already know Aaron Pierre will return as John Stewart in Man of Tomorrow, but there's no word on whether he'll be a Green Lantern in one of next year's most exciting new movies.

I'll readily admit it'll be a massive — and likely controversial — swing from Lanterns' creators and wider writing team if it ends with Stewart being a Yellow Lantern rather than a Green Lantern. But hey, I'm all for narrative surprises if it's not to the detriment of a character's overarching journey. So, if all roads have been leading Stewart to become a Yellow Lantern (even if it's temporary), I'm all for it.

But, what do you think: will Stewart end season 1 as a Green or Yellow Lantern? Let me know in the comments.

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