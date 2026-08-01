Es posible que la escena post-créditos de "Spider-Man: Brand New Day" no signifique lo que crees; aquí te presento mi teoría descabellada

No creo que la escena extra de los créditos finales de "Brand New Day" tenga nada que ver con el hombre araña de Tom Holland

Spider-Man: Brand New Day ya llegó a las salas de cine, y hay algo en la escena posterior a los créditos de esta película de Marvel que no me ha dejado de dar vueltas en la cabeza desde que salí de la proyección.

Ya he escrito sobre esa escena sorpresa después de los créditos en mi artículo "Explicación del final de Spider-Man: Brand New Day", pero no profundicé en lo que podría estar insinuando. Eso se debe a que, basándome en una nueva teoría que tengo sobre la escena de los créditos finales de esta película de Spider-Man, consideré que ese tema merecía un artículo propio.

No hace falta decirlo, pero a continuación hay spoilers completos de "Spider-Man: Brand New Day". Si aún no la has visto: marca esta página como favorita, lee mi reseña de "Spider-Man: Brand New Day" para ver si vale la pena, y luego ve a verla a tu cine más cercano. Una vez que hayas completado esos pasos, vuelve a abrir esta página; valdrá la pena la espera, te lo prometo.

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Bueno, primero repasemos lo que pasa en la escena posterior a los créditos de Spider-Man 4, que se centra en la app "Spidey Tracker" desarrollada por Ned Leeds.

Al principio, un marcador parpadeante indica que el héroe protagonista sigue en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, unos segundos después, un mensaje de voz automatizado señala que se desconoce el paradero real de Spider-Man. En ese momento, la app se aleja para tratar de encontrar a Peter Parker.

Finalmente, la aplicación se aleja lo suficiente como para mostrarnos no solo toda la Tierra, sino también que no se puede localizar al popular personaje del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU). Eso es hasta que la aplicación se aleja de nuestro mundo y, de manera desconcertante, coloca un nuevo marcador que indica que Spider-Man está en algún lugar del espacio.

¿A dónde te fuiste, Peter? (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

¿Qué significa eso? La respuesta obvia es que Spidey ya no está en la Tierra. Lo sé, qué sorpresa. Lo que no está claro, sin embargo, es por qué está en el espacio. Una vez más, hay una respuesta sencilla para esto: tiene algo que ver con "Avengers: Doomsday" y/o su secuela, "Avengers: Secret Wars".

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Esas dos películas, que se estrenarán el 18 de diciembre de 2026 y el 17 de diciembre de 2027, marcan el final de la Fase 6 de Marvel y de la controvertida saga del Multiverso de Marvel. Y, aunque no se ha confirmado que Tom Holland, el actual intérprete de Spidey, aparezca en "Doomsday", este actor de primera línea y favorito de los fans, gracias a su popularidad, aparecerá en una o ambas de las películas mencionadas. Por lo tanto, tendría mucho sentido que la escena adicional al final de los créditos de "Brand New Day" insinúe su participación en "Doomsday" y/o "Secret Wars".

No obstante, ¿y si —y me doy cuenta de que es un "y si" enorme— el "Spider-Man Tracker" no estuviera detectando al Spider-Man de Holland, sino a uno de sus compañeros «cabezas de telaraña»?

Las tres versiones de acción real de Spider-Man unieron fuerzas en la película de 2021 del MCU, "Spider-Man: No Way Home" (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Ahora, escúchame bien, porque sé que esto suena un poco descabellado. Después de todo, todo lo que sabemos sobre el Rastreador de Spidey en *Brand New Day* sugiere que está diseñado específicamente para el Spider-Man del MCU, así que, ¿por qué detectaría a otro trepamuros, como el de Tobey Maguire o el de Andrew Garfield?