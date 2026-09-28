La fecha de estreno digital de Spider-Man: Brand New Day parece haberse filtrado, y la exitosa película de Marvel podría estar disponible para renta o compra a principios de octubre

Al parecer, ya se ha revelado la fecha de lanzamiento digital de Spider-Man 4

Según se informa, ya se ha revelado la fecha de lanzamiento digital de Spider-Man 4

Podría estar disponible para ver en casa a principios de octubre

La película de Marvel, que ha batido récords, es la película más taquillera de la historia de Estados Unidos

Spider-Man: Brand New Day está a punto de llegar a las plataformas de video a la carta premium (PVOD) muy pronto.

Así lo afirma el siempre confiable sitio web WhenToStream, cuyas fuentes han indicado que la película de Marvel, que ha batido récords, estará disponible para alquilar o comprar el 6 de octubre de 2026.

Actualmente, las tiendas digitales, como Amazon, Fandango y Apple TV, tienen páginas web provisionales para la última película de Spider-Man, pero no mencionan una fecha de estreno inminente o simplemente indican que su lanzamiento digital estará "próximamente".

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No obstante, WhenToStream tiene un historial fantástico en lo que respecta a los anuncios de fechas de lanzamiento de PVOD de películas, por lo que no hay razón para dudar de la fecha de lanzamiento para el hogar mencionada anteriormente para "Brand New Day".

Me he puesto en contacto con Marvel y Sony Pictures para obtener comentarios sobre lo que ha informado WhenToStream, y actualizaré este artículo si recibo una respuesta.

SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY (2026) Streaming: October 6, 2026 PVOD (Apple, Amazon, Fandango, etc.) #SpiderManBrandNewDay whentostream.com/spider-man-b... — @whentostream.bsky.social (@whentostream.bsky.social.bsky.social) 2026-09-28T14:38:28.401Z

Cada vez que "Spider-Man 4" se estrene en PVOD, cada alquiler o compra definitiva no hará más que aumentar la astronómica suma de dinero que ya ha recaudado.

Al momento de escribir este artículo, la película de la Fase 6 de Marvel ha recaudado la asombrosa cifra de 2,495 mil millones de dólares en taquilla a nivel mundial. De esa cifra, 950 millones de dólares provienen solo de Estados Unidos, lo cual es suficiente para convertirla en la película más taquillera de todos los tiempos en ese país. Star Wars: El despertar de la Fuerza había sido la poseedora de ese título, ya que la séptima película de Star Wars recaudó 936.6 millones de dólares en Estados Unidos entre diciembre de 2015 y principios de 2016.

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¿Cuánto tiempo durará ese récord? Es difícil de decir. La última aventura en la pantalla grande del icónico lanzaredes, en la que los actores de primer nivel (y pareja en la vida real) Tom Holland y Zendaya protagonizan su cuarta película de Spider-Man, ha sido aclamada por prácticamente todo el mundo.

A mí no me gustó tanto como a muchos otros —lee mi reseña de Spider-Man: Brand New Day para saber por qué—. Sin embargo, no se puede negar que el carisma de la pareja mencionada, sumado a la popularidad duradera de Spider-Man, ayudó a que la película alcanzara nuevas alturas sin precedentes.

Aun así, con la tan esperada próxima película de equipo del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), "Avengers: Doomsday", lista para llegar a los cines el 17 de diciembre, será fascinante ver si "Spider-Man 4" puede hacerle frente a su contraparte inspirada en los cómics y conservar su posición como la película más taquillera en la historia de Estados Unidos.

¿Cuándo se estrenará "Spider-Man: Brand New Day" en Netflix?

Spider-Man 4 no llegará a Netflix ni a otras plataformas de video bajo demanda (SVOD) por un tiempo (Image credit: Sony Pictures/Marvel Entertainment)

Esa es otra pregunta difícil de responder, especialmente a la luz del nuevo acuerdo mundial "Pay-1" que Netflix y Sony anunciaron en enero de 2026.

Actualmente, las películas producidas por Sony suelen estrenarse en uno de los mejores servicios de streaming del mundo aproximadamente cuatro meses después de su estreno inicial en cines. Si tomamos eso como referencia, *Brand New Day* no saldría en Netflix hasta finales de noviembre, lo cual sería un momento increíblemente oportuno para su estreno, ya que coincide con el Día de Acción de Gracias en EE. UU.

Sin embargo, las cosas son más complicadas que eso. Por un lado, Sony tiene diversos acuerdos de licencia con numerosas plataformas de streaming, lo que significa que sus películas se estrenan en diferentes servicios de streaming en distintas partes del mundo.

Por ejemplo, *Spider-Man: No Way Home*, también conocida como la predecesora de *Brand New Day*, ha estado disponible regularmente en Starz en EE. UU. En el extranjero, las películas de Spider-Man han llegado a Sky y Prime Video en el Reino Unido, y a Stan y Binge en Australia. Para complicar aún más las cosas, las películas de acción real de Spider-Man se han incorporado ocasionalmente a Disney+ en varios territorios.

Pero ten en cuenta que las cosas no seguirán así por mucho tiempo. Como mencioné anteriormente, un nuevo acuerdo «Pay-1» entre Netflix y Sony implica que las películas de esta última se transmitirán en exclusiva a nivel mundial en Netflix tras su estreno en cines y en plataformas digitales.

Según el blog de Netflix en el que se anunció el acuerdo, el gigante del streaming afirmó que «el nuevo acuerdo global Pay-1 se implementará gradualmente a partir de finales de este año, a medida que los derechos de cada territorio estén disponibles, y estará disponible en su totalidad en Netflix a principios de 2029».

¿Qué significa esto para Spider-Man: Brand New Day? En teoría, podría debutar en Netflix en EE. UU. y otros países antes de que termine el año.

Claro, mucho dependerá de cuándo expiren los actuales acuerdos de licencia de Sony con otras plataformas de streaming en ciertas partes del mundo. Sin embargo, dada la formulación de Netflix mencionada anteriormente, no me sorprendería que los usuarios de Netflix en varios países vieran de repente aparecer Spider-Man 4 en su página de inicio antes de que termine el 2026, sea cual sea esa fecha.

Por ahora, lee mi artículo "Explicación del final de Spider-Man: Brand New Day" para conocer más sobre sus temas más discutidos. Una vez que lo hayas terminado, descubre por qué la escena postcréditos de Spider-Man 4 podría no significar lo que crees que significa.

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