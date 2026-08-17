Clasificación de todas las revelaciones de Marvel y Star Wars en la D23 Expo 2026: el elenco de la nueva película de X-Men, el tráiler n.º 2 de "Avengers: Doomsday y más

La D23 Expo 2026 ya pasó —y, al igual que en ediciones anteriores de la "Experiencia definitiva para los fans de Disney", hubo un montón de grandes anuncios relacionados con Marvel y Star Wars.

Ahora que ya se han calmado las aguas tras la convención de fans y las revelaciones mencionadas, no hay mejor momento para hacer un balance de lo que se mostró y clasificar cada anuncio según lo emocionante que fue. Así que sigue leyendo para conocer mi opinión sobre las seis revelaciones y, cuando llegues al final, ¡déjame saber si estás de acuerdo con mi clasificación dejando un comentario!

6. Se revela el nombre del personaje de Ryan Gosling en "Star Wars: Starfighter"

welcome to our galaxy, Ryan.Star Wars: Starfighter, directed by Shawn Levy and starring Ryan Gosling, arrives in theaters May 28, 2027. pic.twitter.com/3wHmjoqbARAugust 15, 2026

Me da pena poner a *Star Wars: Starfighter* al final de mi clasificación porque es una película que tengo muchas ganas de ver el próximo mayo. Sin embargo, Lucasfilm solo nos dio unas migajas de información sobre su próxima película, por lo que no ocupa un lugar más alto en esta lista.

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Entonces, ¿qué se reveló? El nombre del personaje del protagonista, Ryan Gosling, que es Kade Auberon. En cuanto a nombres se refiere en esta franquicia de ciencia ficción tan popular, es uno bastante genial, pero sigue siendo poca cosa en comparación con los anuncios que aún no he mencionado.

Curiosamente, en la convención de fans también se dio a conocer un primer avance de *Starfighter* y, si se hubiera publicado oficialmente en línea, habría colocado esta entrada en un lugar más alto. Por si sirve de algo, el avance se ha filtrado, pero no compartiré ningún enlace porque no quiero meterme en problemas con Lucasfilm o Disney.

Mientras esperamos a que llegue oficialmente a Internet, descubre todo lo que sabemos hasta ahora sobre Star Wars: Starfighter.

5. Mes de estreno de la temporada 2 de Your Friendly Neighborhood Spider-Man y un primer vistazo

First look at ‘YOUR FRIENDLY NEIGHBORHOOD SPIDER-MAN’ Season 2.Releasing in January on Disney+ pic.twitter.com/NzKnicqmBjAugust 15, 2026

Puede que "Your Friendly Neighborhood Spider-Man" (YFNSM) no sea del agrado de todos. Sin embargo, más allá de su estilo artístico y de animación poco convencional —al que me tomó mucho tiempo acostumbrarme—, la verdad es que disfruté la primera temporada de esta serie animada de Disney+.

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Así que, aunque todos los demás anuncios de Marvel en el D23 de este año fueron mejores o más emocionantes para mucha gente, tengo muchas ganas de que llegue el estreno de la segunda temporada de YFNSM en enero de 2027.

A juzgar por las ilustraciones anteriores y las primeras imágenes, hay mucho por lo que emocionarse, incluyendo la unión de Spider-Man con el simbionte y la obtención de su icónico traje negro, la confirmación de que aparecerán villanos nuevos y otros que regresan, y la revelación de que Spider-Gwen se unirá a la serie.

4. Star Wars: Ahsoka: fecha de estreno de la temporada 2 y primer tráiler

Star Wars: Ahsoka Season 2 | Teaser Trailer | Streaming January 20 on Disney+ - YouTube Watch On

Han pasado tres años desde que se estrenó la primera temporada de *Star Wars: Ahsoka* en Disney+, uno de los mejores servicios de streaming del mundo. Sin embargo, aunque ya han pasado muchos meses desde que terminó el rodaje de su segunda temporada, aún nos queda una larga espera por delante hasta que llegue. Esto se debe a que la temporada 2 de *Star Wars: Ahsoka* no se estrenará hasta el 20 de enero de 2027.

Aunque esto sea decepcionante, Lucasfilm ha tratado de consolarnos con el lanzamiento del primer tráiler de la segunda temporada —y, no sé ustedes, pero a mí me parece mucho, mucho mejor que su antecesor, que fue un poco lento. De acuerdo, los tráilers pueden ser engañosos, pero si la segunda temporada de *Ahsoka* combina grandes batallas espaciales con un drama de ciencia ficción más íntimo, estaré muy contento.

3. Se dan a conocer el primer tráiler y los detalles de la trama de "VisionQuest"

Marvel Television’s VisionQuest | Official Trailer - YouTube Watch On

Como parte final de la única trilogía televisiva del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) hasta la fecha, *VisionQuest* concluirá la historia que comenzó con la exitosa serie *WandaVision* y continuó con *Agatha All Along* de 2024.

Con el estreno de *VisionQuest* programado para el 14 de octubre, ya era hora de que viéramos algunas imágenes reales de la serie. Fue un detalle de Marvel no solo complacernos en la D23 Expo 2026, sino también dejarnos boquiabiertos con lo que parece ser un tercer acto espectacular para esta narrativa protagonizada por Wanda Maximoff y Visión.

Pero eso no es todo lo que hemos sabido sobre la serie protagonizada por Paul Bettany, ya que también se ha revelado la sinopsis oficial de la serie de televisión de la Fase 6 de Marvel.

"Vision, reiniciado y tras haber escapado de quienes buscaban convertirlo en un arma, ha estado escondido", reza el resumen de la trama. "En busca de un nuevo sentido, consulta a las personalidades de inteligencia artificial integradas en su programación, entre ellas F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. y el infame Ultrón.

Su discreta existencia llega a su fin cuando una recompensa ofrecida por su cabeza lo obliga a huir junto a Thomas Shepard, un misterioso niño que podría ser la reencarnación del hijo de Visión. Mientras Visión evade la captura, debe enfrentarse a su propia naturaleza, resistir la influencia de Ultrón y desentrañar el enigma que representa su joven compañero si quiere sobrevivir".

2. Avengers: Doomsday trailer #2

Avengers: Doomsday | Special Look | In Theaters December 18 - YouTube Watch On

Esperas meses por un tráiler de "Avenger: Doomsday" y, como los autobuses de Londres, llegan dos seguidos. Menos de un mes después de que el primer tráiler de "Avengers: Doomsday" se volviera viral, Marvel ha lanzado otro para esta película de equipo tan esperada —y ha aumentado aún más nuestras esperanzas colectivas de que la quinta película de "Avengers" sea tan épica como lo fueron tres de sus cuatro predecesoras (lo siento, "Los Vengadores: La era de Ultrón"...).

Además, este nuevo avance tiene mucho que ofrecer para emocionar a los fans antes del estreno de una de las películas más emocionantes de 2026. Desde un nuevo vistazo al duelo del Doctor Doom con Thor, y más pistas sobre la historia de fondo y las motivaciones del primero, hasta la gravedad de la situación que enfrentan nuestros héroes y su intento desesperado por retrasar lo inevitable —es decir, la probable victoria de Doom en Vengadores 5—; no vemos la hora de que llegue el 18 de diciembre.

1. Revelación del elenco y anuncio de la fecha de estreno de la nueva película de X-Men de Marvel

The X-Men are coming to the MCU:Sadie Sink is Jean GreyKit Connor is CyclopsChristopher Abbott is Professor Charles XavierSamara Weaving is Emma FrostInde Navarrette is RogueMaya Boyd is StormAdam Driver is Nathaniel MilburyOnly in theaters May 5, 2028. pic.twitter.com/ZCd4f7I1W7August 15, 2026

Francamente, solo había una cosa que podía superar el lanzamiento del nuevo tráiler de Avengers: Doomsday en la D23 Expo 2026: alguna noticia oficial sobre la nueva película de X-Men de Marvel.

Después de semanas de especulaciones que incluyeron numerosos rumores sobre el reparto y versiones de que Marvel revelaría a las estrellas de la primera película del MCU protagonizada por mutantes durante la D23 Expo 2026, el gigante de los cómics finalmente hizo justamente eso.

Ya sabíamos que la Jean Grey de Sadie Sink estaría acompañada por el Cyclops de Kit Connor y la Emma Frost de Samara Weaving en la cinta de la Fase 7 de Marvel. Mientras tanto, la estrella de Obsession, Inde Navarrette, prácticamente había adelantado su participación después de confirmar que se había reunido con Jason Schreier, director de la nueva película de X-Men.

Como siempre, Marvel todavía tenía algunas sorpresas bajo la manga. No solo anunció oficialmente que Navarrette interpretará a Rogue, sino que también confirmó que Christopher Abbott (Girls) aparecerá como Charles Xavier/Professor X y que Maya Boyd (Merrily We Roll Along) se incorporará al reparto como Ororo Munroe/Storm.

Sin embargo, quizá la mayor sorpresa de todas fue que nada menos que Adam Driver finalmente se unirá al MCU como Nathaniel Millbury —o, para darle su nombre real, Nathaniel Essex, también conocido como el villano Mister Sinister.

Ah, ¿y mencioné que se confirmó que la primera película de X-Men del MCU llegará el 8 de mayo de 2028? ¿No? Bueno, así será. ¿Alguien puede inventar los viajes en el tiempo para que podamos avanzar rápidamente hasta 2028, por favor?

Para conocer más detalles sobre la próxima película de los mutantes, puedes consultar todo lo que sabemos hasta ahora sobre la nueva película de X-Men de Marvel. Eso sí, ten en cuenta que parte de la información, especialmente la relacionada con el reparto, podría quedar desactualizada hasta que sea actualizada.

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